WorldPride Amsterdam 2026: lo que hay detrás del desfile más inclusivo del mundo

Países Bajos fue el primer país del mundo en legalizar el matrimonio entre personas del mismo sexo. / Fotos: Miguel Cruz Foto: Miguel A. Cruz

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En al menos 63 Estados miembros de la Organización de Naciones Unidas (ONU) existen leyes y reglamentos que limitan la libertad de expresión sobre asuntos de diversidad sexual, género y expresión corporal, y 65 Estados criminalizan los actos sexuales consensuales entre personas del mismo sexo.

Sin embargo, el matrimonio igualitario es una realidad en 37 Estados (y Taiwán) y 18 más permiten el reconocimiento legal del género basado en la autodeterminación a escala nacional, según la Asociación Internacional de Lesbianas, Gays, Bisexuales, Trans e Intersex, federación con más de 2.900 organizaciones en cerca de 170 países que hacen campaña a favor de los derechos humanos de las personas lesbianas, gais, bisexuales, trans e intersexual.

Los primeros datos evidencian por qué para la comunidad LGBTQIA+ planear y realizar un viaje, sin importar el motivo, implica mucho más que elegir un destino atractivo o una habitación con jacuzzi.

Envy Peru, Travel Proud Ambassador de Booking.com, destaca que la posibilidad de sentirse segura, bienvenida y libre para expresar su identidad es uno de los factores determinantes para cualquier persona de la comunidad LGBTQIA+ al viajar.

Según el estudio Travel Proud 2026 de Booking.com, el 62 % de las personas encuestadas afirma que estaría dispuesta a pagar más por visitar destinos con un historial progresista en derechos humanos, mientras que el 51 % asegura que evitaría un destino si existen noticias recientes sobre violencia contra personas LGBTQIA+, independientemente de su legislación.

Con el objetivo de derribar barreras y garantizar viajes seguros para todas las personas, nace Travel Proud, una iniciativa, visible a través de una insignia y un filtro en la aplicación, que brinda capacitación gratuita a quienes trabajan en los alojamientos para sensibilizarlos sobre las necesidades reales de la comunidad LGBTQIA+ y transformar la industria turística.

Hay más de 142.000 propiedades Travel Proud en el mundo distribuidas en 162 países y más de 20.000 destinos. Gracias a esto, diversos hoteles y proveedores de alojamiento ahora cuentan con herramientas y prácticas que permite a los huéspedes disfrutar de una experiencia inclusiva. En Colombia existen 1.234 propiedades con el sello Travel Proud en 2026, un 15 % más comparado con 2025.

Una experiencia con orgullo

Entre los destinos que lideran esta apuesta por la inclusión se encuentra Ámsterdam, y su evento Canal Parade es quizá la expresión más visible de por qué viajar puede ser también un acto de reafirmación. No es casualidad que la capital de los Países Bajos haya sido el escenario del WorldPride Amsterdam 2026, pues el 1.° de abril del 2001 el país se convirtió en el primero del mundo en legalizar el matrimonio entre personas del mismo sexo, un hito que cumple 25 años.

Sobre el agua y con edificios de antaño que lucen inclinados sobre los canales mientras sus remaches los sostienen, esa historia se reescribe este año con el desfile de embarcaciones que reunió a miles de espectadores a lo largo de las orillas del canal Prinsengracht y el Amstel para vivir una fiesta de orgullo y diversidad. Más de 80 embarcaciones desfilaron con banderas, globos y consignas que iban del reclamo político al humor irreverente.

A bordo de esas barcazas no solo viajaban organizaciones LGBTQIA+ de más de 80 países que estuvieron representados, sino también empresas como KLM, Booking.com, cuerpos de bomberos y hasta la Agencia Europea de Medicamentos, que se sumó con su embarcación para mostrar su compromiso con una ciencia inclusiva.

Sobre el agua, en esa marea de música y colores, la libertad no pedía permiso: se exhibía con la certeza de quien sabe que, aunque el contexto mundial se haya vuelto más hostil para los derechos LGBTQIA+, hay espacios que aún se pueden reclamar como propios. Y Ámsterdam, con su tradición de vanguardia, sigue siendo uno de ellos.

Incluso la reina Máxima y el primer ministro Rob Jetten —el primero abiertamente gay en la historia del país— también se dejaron ver entre la multitud, lo que muestra el respaldo institucional a una celebración que es, al mismo tiempo, una declaración de principios.

La organización del WorldPride Amsterdam 2026 estima que el programa completo de dos semanas reunió a más de un millón de visitantes a la ciudad, cifra que refuerza la importancia de celebrar la diversidad no solo durante un mes, sino todos los días.

Sin embargo, el desafío no debe terminar cuando se apagan los focos del desfile ni cuando culmina el mes del orgullo, pues para algunas personas de la comunidad LGBTQIA+ a menudo el regreso a casa implica el retorno a una realidad donde la libertad de expresión y la aceptación no están garantizadas.

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