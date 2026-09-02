Tourise Awards 2027: así pueden postularse los destinos turísticos de Sudamérica

Los Tourise Awards 2027 buscan destacar destinos que están marcando nuevas tendencias en el turismo internacional. Foto: Getty Images

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Los Tourise Awards 2027 abrieron oficialmente su convocatoria para reconocer destinos que están marcando nuevas tendencias en el turismo mundial a través de la innovación, la identidad cultural y la creación de experiencias para los viajeros.

La segunda edición de los premios contempla seis categorías: Mejor Destino de Arte y Cultura, Mejor Destino de Aventura, Mejor Destino Gastronómico y Culinario, Mejor Destino de Compras, Mejor Destino de Entretenimiento y Mejor Destino de Bienestar. Además, el jurado entregará el reconocimiento a Mejor Destino General, considerado el premio principal.

La categoría de Arte y Cultura está dirigida a destinos que sobresalen por sus experiencias culturales, patrimonio artístico e instituciones culturales. Para la organización, este tipo de atributos hacen parte de las nuevas formas en que los destinos buscan generar experiencias significativas para los viajeros.

La convocatoria está abierta a viajeros individuales, profesionales de la industria y organizaciones, quienes pueden nominar destinos. Para ser elegibles, estos deben contar con un ámbito geográfico definido —como una ciudad, región o sitio—, tener una identidad diferenciada, ofrecer una experiencia atractiva para los visitantes y contar con el respaldo de una autoridad turística o entidad responsable de su gestión.

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Las nominaciones serán evaluadas por un jurado independiente integrado por expertos de los sectores de viajes, turismo, cultura, gastronomía, arte, moda, compras, aventura y entretenimiento. Entre sus integrantes están Albert Read, exdirector general de Condé Nast; Filip Boyen, exdirector ejecutivo de Forbes Travel Guide; Michael Ellis, exdirector global de Michelin Guides; Lars Nittve, exdirector fundador de Tate Modern, y Caroline Rush, exdirectora ejecutiva del British Fashion Council.

Los destinos serán evaluados bajo 14 criterios, que incluyen aspectos como autenticidad, accesibilidad, seguridad, sostenibilidad y experiencia del visitante. Además, el proceso contempla criterios específicos para cada categoría y estándares generales aplicables a todos los destinos.

En el caso de Sudamérica, y Colombia, particularmente, la convocatoria plantea una oportunidad para que ciudades y regiones con patrimonio cultural y una oferta contemporánea puedan obtener mayor visibilidad internacional. La organización señala que, pese a su riqueza cultural, algunos destinos de la región todavía tienen una representación limitada en los reconocimientos internacionales.

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Las postulaciones están abiertas del 1 de septiembre al 19 de noviembre. La lista de destinos preseleccionados se conocerá el 7 de enero de 2027 y los finalistas serán anunciados el 28 de febrero. Los ganadores se conocerán durante la ceremonia de los Tourise Awards, que se realizará el 23 de marzo de 2027 en Riad, Arabia Saudita, durante el Tourise Summit.

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