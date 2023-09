Tres alternativas de turismo para celebrar el mes del amor y la amistad

República Dominicana es uno de los destinos de playa más deseados por los viajeros colombianos. Foto: Getty Images - Getty Images

Desde hace varias décadas septiembre se convirtió en el mes escogido por los colombianos para disfrutar del amor y la amistad. Y aunque oficialmente se celebra el tercer sábado del mes, durante los 30 días sobran las excusas para crear momentos especiales con esas personas que iluminan nuestros días.

Sin duda, una de las mejores formas de compartir y celebrar estas fechas es viajando; y como cada persona tiene gustos y hábitos distintos, la empresa B2B de viajes HotelDO, comparte tres alternativas diferentes, de acuerdo con el tiempo, el tipo de viaje y el presupuesto disponibles para celebrar.

Escápese sin salir de su ciudad

Este año septiembre no cuenta con ningún día festivo, así que muchas parejas no disponen del tiempo necesario para viajar a otro destino. Si este es su caso, pero no quiere dejar de disfrutar una salida romántica, muchos hoteles en las principales capitales del país tienen actividades especiales para disfrutar esta fecha en pareja, las cuales pueden incluir cena romántica, hospedaje y otras actividades como el uso de las zonas húmedas y spa. Consulte con su agencia de viajes cuáles están disponibles en su ciudad.

¡La playa, para ir a lo seguro!

Uno de los lugares preferidos de los colombianos es el mar. Nada mejor que compartir un par de días en un paraje con hermosa arena, azul océano y clima cálido. Aquí, destinos de ensueño como San Andrés, y CapCana En República Dominicana, siempre están entre los más buscados, gracias a su amplia oferta turística de calidad.

“Bien sea que se busque vivir un viaje romántico o una salida llena de diversión en grupo de amigos, el encanto de estos lugares paradisíacos convertirá cualquier viaje en inolvidable”, comenta Adriana Gil, gerente comercial de HotelDO Colombia.

Para los más aventureros

Aunque el día del amor y la amistad es una celebración colombiana, nadie dice que no se pueda celebrar cruzando fronteras. Así que, si desea convertir esta festividad en la excusa perfecta para hacer realidad su viaje soñado, el continente europeo cuenta con un sinnúmero de destinos que le rinden homenaje al romanticismo y al amor. Barcelona, en España; París, en Francia; y Venecia o Roma en Italia son lugares que le regalarán recuerdos únicos y que atesorará el resto de su vida. Para este tipo de viaje es muy importante contar con la asesoría de un agente de viajes, quien podrá brindarle las alternativas de hospedaje y actividades que más se adapten a lo que está buscando en cada destino.

