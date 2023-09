Opciones en hoteles de Colombia para compartir en pareja o con amigos

Los hoteles ofrecen experiencias seguras para celebrar en pareja o con amigos. Foto: Cortesía: Hilton Bogotá

Durante el mes del amor y la amistad, los colombianos acostumbran a obsequiar chocolates y ropa. De acuerdo con Fenalco, en 2022 el 36 % de los obsequios iban destinados a parejas, un 28 % al juego del amigo secreto, un 19 % a hijos y hermanos, y un 13 % a amigos.

En la misma encuesta se identificó que la categoría de restaurantes contaba con un 19 % en el momento de elegir el regalo, pero no se identificó que se obsequiaran experiencias de bienestar, relajación, disfrute y otros, razón por la cual desde Movich Hotels, se han creado planes experienciales diseñados a la medida en cada uno de sus hoteles en Bogotá, Barranquilla, Cartagena, Cali, Medellín, Pereira y Rionegro en Antioquia.

“El objetivo es que todos, turistas y locales, puedan disfrutar de forma diferente el mes del amor y la amistad. En 2022, aproximadamente el 79 % de los encuestados por Fenalco mencionaron que planifican esta fecha y por ello queremos que septiembre sea la excusa perfecta para pasar un momento enamorándose, reencontrándose y viajando por Colombia, disfrutando a través de los diferentes planes y servicios de nuestra cadena”, resaltó Juan Fernando Stozitzky, Chief Financial Officer de la cadena Movich Hotels.

Está confirmado que para definir los obsequios los hombres se tardan más tiempo y según Fenalco, esta fecha es más importante para las mujeres, esperando ellas ser sorprendidas principalmente por su pareja. Además, los amigos, familiares y compañeros aprovechan esta festividad para desarrollar actividades que permitan afianzar los lazos.

Por lo tanto, Movich Hotels ha preparado en algunas de sus sedes eventos como: “El Amor es una Rumba”, un espacio con música en vivo con tres momentos de bocados inigualables, en Movich Pereira; o para quienes están en Antioquia la opción podría ser el “Menú a Tres Tiempos” que prepara para esta fecha el Movich Las Lomas, en Rionegro; otra de las opciones es una fiesta barranquillera al son de la rumba costeña y el sabor local en Movich Buró 51.

Entre tanto, el juego del amigo secreto y el intercambio de regalos son muy comunes en esta época. Sin embargo, ¿qué tal si esto se lleva a otro nivel? Imagínese cerrar el día fuera de la oficina o de casa, rodeado de cócteles y canapés. Así no solo compartirá un momento ameno, sino que también podrá descubrir a su amigo secreto a través de un coctel diseñado para revelar su personalidad.

Por otro lado, reconectar con amigos y parejas es como una recarga de energía de alto impacto. ¿Se imagina una tarde de spa diseñada específicamente para este propósito? En este oasis de tranquilidad, cada participante puede dejar atrás la rutina diaria y volver a fortalecer esos lazos que los unen. Ya sea en amistad o amor, una tarde de spa a medida es la manera perfecta de expresar cuánto significan en su vida.

Para quienes cuentan con más tiempo, recorrer una ciudad visitando esos lugares recónditos y un par de noches diseñadas a la medida de cada participante, será la forma ideal de escapar de la rutina. De acuerdo con Cotelco, las ciudades más visitadas durante el primer semestre fueron: Medellín, Cartagena, Cali, Barranquilla, Pereira, entre otras.

Más planes

En Bogotá

La experiencia especial del hotel NH Collection Bogotá Teleport Royal para Amor y Amistad es el plan You&Me, que incluye alojamiento en suite presidencial, con cóctel de bienvenida, decoración en habitación, cortesía de pastelería, botella de vino, desayuno y cena romántica con unas croquetas de jamón serrano de entrada, paella marinera de plato fuerte y un coulant de chocolate con salsa de frutos rojos de postre. Precio: $605.000.

Por otro lado, Hilton Bogotá cuenta con dos planes para compartir durante septiembre. “Plan Amigas” es una experiencia que está diseñada para cuatro personas, quienes podrán disfrutar de un desayuno buffet en el restaurante La Ventana, opciones de gastronomía local, un cóctel de bienvenida por persona, 2x1 en otros cócteles y un tratamiento en el spa.

Mientras que el “Plan Romántico” es el espacio ideal que propone Hilton Bogotá para salir de la rutina y celebrar el amor por medio de actividades como: preparación de cócteles de la mano de expertos, deleitarse con postres que destacan por su sabor y calidad, gozar de una cena de alta cocina en los diferentes restaurantes del hotel y disfrutar de un masaje en el spa.

Asimismo, el próximo sábado 16 de septiembre, el restaurante Basilic del hotel Sofitel Bogotá Victoria Regia lanza su primer Night Brunch para celebrar el Día del Amor y la Amistad, una propuesta novedosa más generosa y exquisita que se convierte en una experiencia única para las parejas o grupo de amigos que quieran celebrar con una buena oferta gastronómica. El chef Néstor Mesa y su equipo de cocina han diseñado este menú lleno de opciones de platos fuertes, entradas, postres, ensaladas, entre otros. La noche iniciará con un Gin Tonic Pink de bienvenida y será ambientada con una decoración de flores colombianas y música en vivo con un show de saxofonista y DJ invitado.

“Estamos felices que crear una propuesta única para esta fecha especial. Es una oferta gastronómica generosa y exquisita con productos locales y técnicas francesas que harán de este menú una experiencia inolvidable”, dijo Nicolás Heftre, gerente general de Sofitel Bogotá Victoria Regia. El Night Brunch tiene un valor de $140.000.

Mientras tanto, si busca una experiencia gastronómica que eleve sus sentidos, el Brunch Residence de Residence Inn by Marriott Bogotá, es una buena alternativa. Desde las 12:30 p.m., hasta las 4:00 p.m., podrá sumergirse en un entorno exquisito y de vanguardia.

Alejandra Castañeda, gerente general de Residence Inn by Marriott Bogotá, destaca que Brunch Residence ha conquistado el corazón de sus invitados con una fusión de sabores internacionales, los mejores cócteles y una atmósfera llena de buena vibra. “Nuestro chef ejecutivo, John Gómez, ha preparado inteligentemente un menú que se basa en ingredientes sostenibles, frescos y saludables para que disfrutes de una experiencia casual pero verdaderamente gourmet en un ambiente upscale.”

Mientras tanto, Hilton Bogotá Corferias cuenta con tres propuestas para diferentes gustos durante septiembre. El primero es el “Plan Tú Eliges cómo enamorar a tu pareja” que se podrá disfrutar durante todo el mes y es una experiencia completa para parejas que buscan celebrar su amor en un ambiente de lujo y comodidad. El plan incluye una noche de hospedaje en cualquier habitación del hotel, desayuno tipo buffet y acceso completo a las zonas húmedas, incluida la piscina climatizada y el servicio de spa del hotel.

Asimismo, el 16 de septiembre el hotel hará una cena romántica a cuatro manos ideal para los amantes de la alta cocina y la exquisitez gastronómica. Es una cena de seis tiempos diseñada por los renombrados chefs Carlos Rayas y Javier Cárcamo. Esta es una experiencia de confianza en la que los chefs irán sorprendiendo a los comensales con sus preparaciones únicas. De esta manera, las parejas podrán disfrutar los diferentes sabores y sensaciones mientras comparten momentos íntimos y especiales a través de la pasión por la comida. Los interesados pueden reservar la cena con anterioridad.

Finalmente, los viernes de septiembre en el Hilton Bogotá Corferias serán una ocasión para disfrutar de una noche inolvidable en compañía de amigos o pareja, con una experiencia que ofrece una selección de sushi y comida japonesa en un formato “All you can eat”. Además, los asistentes pueden complementar su experiencia con el paquete “All you can drink”, que incluye una amplia gama de cócteles, incluyendo el exclusivo cóctel Antíloto, insignia del hotel. Todo esto acompañado de música jazz en vivo en el ambiente acogedor de Four Eleven Bar.

Barranquilla

El NH Collection Barranquilla Smartsuites Royal contará en el mes de septiembre con un plan especial para celebrar amor y amistad, se trata de un plan romántico pensado para parejas que incluye alojamiento en suite con terraza y desayuno incluido, cena especial en habitación, botella de vino, presentación musical en vivo por parte de un saxofonista, sesión de masajes en pareja en el spa del hotel y cortesía de pastelería en habitación. Precio: $800.000

Cali

El último hotel del grupo hotelero en Colombia, el NH Cali Boulevard del Río, ofrecerá un menú especial para el Día de Amor y Amistad, se trata de dos opciones de entradas entre las que están ceviche de mango o una picada valluna con aborrajado, empanada y marranita acompañado con ají de tomate de árbol; las opciones de platos principales son: encocado de Tilapia, acompañado con arroz coco y chips de plátano, y un lomo Boulevard del Río que es un lomo viche con ensalada fresca y crocante de hierbabuena. Finalmente, para el postre las opciones son las siguientes: bananas Foster con helado de chontaduro y pavlova de frutas frescas con helado de la casa. Las bebidas disponibles son soda italiana de frutos rojos y limonada de lulo.

Santa Marta

Santa Marta Marriott Resort Playa Dormida ha preparado tres experiencias para celebrar en pareja. Creados para elevar el espíritu alrededor del amor, sus planes celebran el romance en un exclusivo entorno colmado de gastronomía internacional, alojamiento de clase mundial y experiencias en conexión con la naturaleza.

La primera opción es el “Menú degustación amor y amistad”, donde el chef ejecutivo Alirio Rodríguez ha desarrollado un menú de cinco pasos con maridaje y música en vivo en el Restaurante 1525 el próximo viernes 15 de septiembre. Precio: $280.000 por pareja.

Mientras que el Night Brunch Love Everywhere regresa el próximo sábado 16 de septiembre en el restaurante Cayeye. En un entorno palmeras, playa y decoraciones especiales, los asistentes podrán degustar una amplia variedad de platillos, entremeses, postres y bebidas all you can eat and drink, con música en vivo. Precio: $130.000 adultos y $60.000 niños.

Otra alternativa es “Suite Romance Package”, donde durante todo septiembre podrá disfrutar en pareja del exclusivo pack especial Suite Romance del hotel, que incluye alojamiento para dos personas, cena, desayuno y dos tratamientos “Ritual de Fuego” en Seishua Spa.

Finalmente, Santa Marta Marriott Resort Playa Dormida ofrece el “Plan compartir”, disponible durante todo septiembre en Sheishua Spa, este plan de 50 minutos incluye dos masajes “Ritual de Fuego”, bombones y trufas de chocolate, dos copas de vino y acceso al baño turco y jacuzzi. Precio: $410.000 por pareja.

Por otro lado, el Hotel Hilton Santa Marta ofrece tres planes para diferentes gustos. El primero es un viaje a través de la cultura Arhuaca en Waku, el restaurante de cocina de autor del hotel. Con el ambiente de mar, brisa y montaña los visitantes podrán disfrutar del menú ‘Mihi’, una palabra en arhuaco que recoge todo el significado y la expresión de amor desde nuestras raíces. Esta es una propuesta de cinco tiempos en donde los visitantes podrán degustar platos autóctonos que fusionan los mejores sabores marinos con su respectivo maridaje. Estará disponible todos los viernes y sábados de septiembre. Precio: $240.000 pesos por pareja.

Por otro lado, para quienes aman divertirse en una noche romántica, el hotel cuenta con un espacio con una de las mejores vistas de Santa Marta. Se trata de Sikunu, el rooftop ubicado en el piso 16. En este espacio los visitantes podrán disfrutar de un ambiente movido, variedad de cocteles y la participación de un DJ invitado todos los jueves, viernes y sábados. Además, podrán compartir con sus amigos o pareja unas trufas de chocolate y un vino espumoso, lo que hará de su noche una experiencia inigualable más cerca del cielo.

Otra alternativa del Hilton Santa Marta para las parejas en esta fecha es el plan de “Escapada Romántica”, que incluye alojamiento para dos personas con desayuno incluido, decoración y una cena en Waku. Este restaurante los recibirá con un ambiente romántico que los hará vibrar al ritmo del son cubano y el imponente bossa nova. La cena será de tres tiempos. Precio: $740.000 + impuestos por pareja.

👀🌎📄