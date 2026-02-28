Turismo con identidad: comunidades del Pacífico crean su propia plataforma digital

Foto: Cortesía Pacífico Biocultural

El Pacífico colombiano marca un hito en el turismo nacional con el lanzamiento de Pacífico Biocultural, la primera plataforma digital de turismo biocultural creada y liderada por empresarios comunitarios del litoral.

La iniciativa surge desde la Casa Grande del Pacífico como una apuesta colectiva para conectar a viajeros de Colombia y del mundo con la riqueza viva del territorio, fortaleciendo la autonomía económica de las comunidades y promoviendo una narrativa construida desde los propios habitantes.

Actualmente, la plataforma integra 10 empresas de turismo comunitario formalizadas, con reconocimiento nacional e internacional, ubicadas en territorios colectivos y zonas rurales de municipios como Guapi, Buenaventura, Tumaco, Bahía Solano, Nuquí, Acandí y San Cipriano. Articuladas en red, estas experiencias destacan la vida en los manglares, la biodiversidad, los saberes ancestrales y las prácticas culturales del Pacífico.

“Pacífico Biocultural nace de la necesidad de mostrar el Pacífico desde su propia voz. Aquí no solo se ofrece turismo; se comparten formas de vida y una relación profunda con el territorio”, afirmó Santiago Valencia, vocero de la iniciativa.

El modelo integra biodiversidad, cultura y gobernanza comunitaria, garantizando que los beneficios del turismo permanezcan en los territorios y contribuyan al bienestar colectivo y a la conservación del patrimonio natural. A través de la plataforma, los viajeros pueden acceder a gastronomía tradicional, rutas de biodiversidad, avistamiento responsable de ballenas, posadas rurales y experiencias culturales vinculadas al uso sostenible del territorio.

El lanzamiento oficial se realizó durante la Vitrina Turística de Anato 2026, donde representantes comunitarios presentaron esta apuesta colectiva y su visión del Pacífico como destino de turismo sostenible, comunitario y con identidad propia. La plataforma ya se encuentra activa y abierta al público.

La invitación está abierta a viajeros de Colombia y del mundo a visitar la plataforma de Pacífico Biocultural y descubrir destinos bioculturales donde naturaleza, cultura y comunidad se encuentran, ofreciendo una forma distinta y consciente de viajar.

