Turismo consciente en La Guajira: experiencias culturales, naturales y auténticas

En medio de la riqueza cultural y natural del norte de Colombia, el Hotel Waya Guajira se consolida como referente de turismo sostenible en la región. Su apuesta por un modelo all inclusive con enfoque regenerativo lo posiciona como motor de desarrollo para comunidades locales y como una vitrina para viajeros en busca de experiencias auténticas y responsables.

Lo que inició como un hotel corporativo hoy se reinventa para abrirle las puertas de La Guajira al turismo nacional e internacional. Su nuevo enfoque busca conectar a los visitantes con la biodiversidad, la gastronomía, las tradiciones Wayuu y los paisajes únicos del departamento.

“Esta transición responde a una visión más amplia: abrir las puertas de La Guajira al turismo desde una perspectiva respetuosa, que valore y proteja el patrimonio natural y cultural”, afirma Ángel Correa, gerente general del Hotel Waya Guajira.

Sostenibilidad como eje central

El compromiso ambiental del hotel va más allá de un eslogan. Waya Guajira fue uno de los primeros proyectos turísticos del país en obtener la certificación LEED, gracias a un diseño arquitectónico ecoeficiente y prácticas de gestión responsable de recursos.

Entre sus acciones destacan:

Planta de tratamiento que permite reutilizar hasta el 50 % del agua para riego.

Paneles solares que reducen en un 15 % el consumo energético, con una nueva fase que proyecta ahorros del 35 %.

Campañas comunitarias de reciclaje, como la liderada en el Cabo de la Vela en 2018, que dio origen a una cooperativa de recicladores.

Talento local y turismo regenerativo

El 95 % de su equipo humano es guajiro —incluido un 5 % de colaboradores Wayuu—, lo que ha generado una cultura organizacional sólida y de baja rotación. Esta política de contratación convierte al talento local en protagonista de la experiencia del huésped, desde el traslado hasta las actividades culturales y ecológicas.

Waya también se ha convertido en un escenario para la artesanía. Actualmente visibiliza el trabajo de 12 líderes artesanas Wayuu, quienes a su vez representan a más de un centenar de tejedoras en La Guajira y el Cesar. La iniciativa, que elimina intermediarios y fomenta la formación en diseño y comercialización, fortalece la economía de las comunidades.

Impacto en cifras

Desde 2013, el hotel ha vinculado a más de 320 proveedores locales y ha destinado alrededor de $1.300 millones en compras en la última década. Con una ocupación creciente y reputación sólida entre viajeros que buscan turismo con propósito, Waya Guajira se posiciona como el epicentro del turismo consciente en el norte colombiano.

La transformación del Hotel Waya refleja una tendencia global: el turismo con impacto positivo. En tiempos en los que el turismo masivo amenaza ecosistemas y culturas, destinos emergentes como La Guajira encuentran en la sostenibilidad no solo una alternativa, sino la clave para un futuro próspero.

