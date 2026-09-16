Santa Rosa de Cabal: entre la aventura, el turismo y la solidaridad

Sergio Castañeda impulsa el turismo de aventura en Santa Rosa de Cabal a través del canyoning. Foto: Cortesía Sergio Castañeda

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Santa Rosa de Cabal es uno de esos destinos del Eje Cafetero en los que un mismo viaje puede reunir descanso, naturaleza y aventura. El municipio risaraldense es reconocido por sus aguas termales, pero sus atractivos se extienden hacia las montañas, las fincas cafeteras, la gastronomía y una creciente oferta de actividades para quienes buscan experiencias al aire libre.

Entre quienes trabajan por ampliar esa oferta está Sergio Luis Castañeda, fundador de Coffee and Canyoning, un emprendimiento dedicado al turismo de aventura y a la formación en técnicas de rescate, autorrescate y manejo de cuerdas.

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Su vínculo con el agua y el deporte viene de mucho antes de dedicarse al turismo. Fue deportista de alto rendimiento y practicó triatlón, natación, ciclismo y atletismo. El agua, dice, siempre ha sido su punto de anclaje: nadar en ríos, lagos y en el mar hizo parte de su relación con la naturaleza.

Durante la pandemia, esa conexión se trasladó también a las montañas. Castañeda comenzó a realizar caminatas de 10 y hasta 12 horas y a recorrer terrenos cada vez más exigentes. En una de esas travesías surgió una pregunta que terminaría marcando su camino: qué hacer si él o alguno de los integrantes del grupo sufría un accidente y ninguno tenía conocimientos de primeros auxilios, rescate o manejo de cuerdas.

A partir de entonces comenzó a capacitarse y encontró en el “canyoning” una actividad que reunía varios de sus intereses: el agua, la montaña, el deporte y la posibilidad de adquirir herramientas para responder ante situaciones de riesgo.

Así nació Coffee and Canyoning, inicialmente como un proyecto de formación para caminantes y guías y, posteriormente, como una propuesta de turismo de aventura en Santa Rosa de Cabal. Hoy, seis años después de comenzar a practicar “canyoning” y tres de trabajar en turismo de aventura, su empresa continúa operando en el municipio.

El turismo de Santa Rosa de Cabal se extiende desde sus tradicionales termales hasta las montañas y cascadas del municipio. Foto: Pixabay

Pero este año sus conocimientos adquirieron un nuevo propósito. Castañeda también fue damnificado. El edificio donde vivía tuvo que ser evacuado y, ante las dificultades para retirar objetos por las escaleras y la imposibilidad de utilizar el ascensor, decidió sacar sus pertenencias utilizando cuerdas.

En ese momento, como él mismo reconoce, lo primero era proteger la vida y garantizar que su familia estuviera a salvo. Sin embargo, también entendió que las pertenencias tienen un valor que va más allá de lo material. Son objetos que han costado años de trabajo y esfuerzo conseguir y que, para muchas familias, hacen parte de su historia.

“Lo material se recupera y esa frase se repite mucho, pero desde el punto del diario vivir, es complicado en algunos casos volver a empezar”, explica. Detrás de una nevera, una lavadora, la ropa o cualquier otro objeto que una persona intenta rescatar hay ahorros, trabajo y sueños construidos durante años.

La experiencia lo llevó a grabar y compartir un video con la intención de ayudar a otras personas que enfrentaban una situación similar. Desde entonces, junto con algunos amigos, ha puesto sus conocimientos al servicio de los damnificados para ayudarles a recuperar objetos pesados de los edificios afectados, entre ellos neveras y lavadoras.

Con técnicas de rescate, Sergio Castañeda ayuda a sus vecinos a retirar objetos pesados de los edificios afectados. Foto: Santiago Ramírez M.

El procedimiento requiere el mismo cuidado que se aplica en los rescates de personas: asegurar correctamente las cuerdas, controlar el descenso y evitar que los objetos representen un riesgo para quienes participan en la maniobra. Así, las técnicas que aprendió en el “canyoning” hoy tienen una nueva utilidad y le permiten aportar a la recuperación de sus vecinos. “Estamos ayudando desde lo que podemos y sabemos”, señala.

Una oferta que va más allá de las termales

Aunque las aguas termales siguen siendo uno de los principales motivos para visitar Santa Rosa de Cabal, el municipio cuenta con otros atractivos que permiten ampliar la experiencia.

Hay rutas de café y fincas que ofrecen diferentes acercamientos a la cultura cafetera, además de restaurantes, cafés y una gastronomía en la que sobresale el chorizo santarrosano, uno de los productos más reconocidos de la región.

La naturaleza es otro de sus grandes recursos. El territorio cuenta con cascadas, cañones y senderos de montaña, mientras que su cercanía al Parque Nacional Natural Los Nevados abre la posibilidad de realizar recorridos hacia escenarios de alta montaña.

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Es justamente en estos paisajes donde Castañeda ve una oportunidad para desarrollar con mayor fuerza el turismo de aventura.

“Tenemos más de 30 cascadas, muchos cañones muy bonitos, unos paisajes espectaculares en la montaña”, señala.

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Para que este potencial se traduzca en una oferta turística sólida, considera fundamental capacitar a los guías y caminantes. Por eso, uno de los propósitos de Coffee and Canyoning ha sido llevar cursos de “canyoning”, rescate y autorrescate a otros actores del territorio.

La apuesta busca que el crecimiento de las actividades de naturaleza esté acompañado por conocimiento y protocolos de seguridad. De esta manera, el turismo de aventura puede convertirse en una alternativa complementaria a las termales y contribuir a que los viajeros conozcan otras facetas del municipio.

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Un año de retos y nuevos comienzos

Sergio Castañeda, fundador de Coffee and Canyoning, fue uno de los damnificados por la emergencia y hoy ayuda a otros vecinos con sus conocimientos en rescate. Foto: Santiago Ramírez M.

Su historia durante este año no ha estado marcada únicamente por la emergencia. En enero fue seleccionado por la Alcaldía de Santa Rosa de Cabal para participar en la Feria Internacional de Turismo (Fitur) en Madrid (España), donde presentó su empresa y mostró parte de la oferta turística del municipio ante representantes del sector en una de las principales vitrinas internacionales.

Dicha experiencia llegó, sin embargo, en medio de un momento personal complejo. En enero fue diagnosticado con cáncer de garganta y en febrero inició el tratamiento, un proceso que, según cuenta, fue especialmente difícil y le hizo perder 15 kilos.

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Terminó el tratamiento en mayo y, después de varios meses de recuperación, comenzó a retomar poco a poco sus actividades. Algunos de los cursos de rescate que tenía previstos quedaron en pausa mientras avanza en su recuperación y espera nuevos exámenes en octubre.

Ahora su mirada vuelve a estar puesta en la montaña y en el futuro turístico de Santa Rosa de Cabal. Entre sus planes está continuar impulsando la capacitación y trabajar para que la gestión del riesgo sea parte integral del turismo de aventura del municipio, con la participación de guías, organismos de socorro y entidades encargadas de la gestión del riesgo.

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Para Castañeda, el potencial está allí. Santa Rosa de Cabal se encuentra cerca de otros destinos del Eje Cafetero y cuenta con una diversidad de experiencias que pueden complementar los recorridos tradicionales por la región.

La recuperación del turismo adquiere además una importancia particular después del terremoto. Mantener activos los hoteles, restaurantes, operadores, guías y transportadores significa también contribuir al movimiento de una economía de la que dependen numerosas familias.

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Por eso, mientras continúa ayudando a sus vecinos a recuperar sus pertenencias, Castañeda mantiene en funcionamiento su empresa y su apuesta por el turismo de aventura.

Santa Rosa de Cabal busca así recuperar su ritmo y mostrar una cara que va más allá de las termales: la de un territorio de montañas, cascadas, café, gastronomía y experiencias de naturaleza. Una recuperación que, como dice la consigna que impulsa el municipio, busca que “Santa Rosa vuelva a latir”.

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