Turismo de cruceros: Royal Caribbean anuncia novedades para 2026-27

Por primera vez, Royal Caribbean tendrá salidas desde San Diego, con el Serenade of the Seas.

Royal Caribbean ha compartido las novedades para la temporada 2026-27, incluyendo un nuevo puerto base en San Diego (EE.UU.). Con estas incorporaciones, los viajeros podrán disfrutar de más opciones para explorar la Riviera Mexicana, destinos muy apetecidos por los viajeros colombianos. Las reservaciones estarán disponibles a partir del jueves 13 de febrero.

Serenade of the Seas desde San Diego: por primera vez, Royal Caribbean tendrá salidas desde San Diego, con el Serenade of the Seas liderando la temporada de invierno 2026-27 a partir de octubre de 2026. Los viajeros podrán elegir entre itinerarios de 3, 4 y 7 noches, visitando destinos como Cabo San Lucas, Ensenada y La Paz, México, este último siendo un nuevo destino para la compañía de cruceros.

Quantum of the Seas desde Los Ángeles: durante el verano de 2026, el Quantum of the Seas ofrecerá escapadas de fin de semana con viajes de 3 y 4 noches a la Isla Catalina, California, y Ensenada, México. Para quienes buscan una experiencia más extensa, también habrá itinerarios de 7 noches con pernoctaciones en Cabo San Lucas, México.