¿A dónde viajan los fanáticos del deporte? Estas ciudades lo tienen todo

Fotografía de una pancarta con los anillos olímpicos en el primer piso de la Torre Eiffel. Foto: EFE - TERESA SUAREZ

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

El deporte también se viaja. Y cada año, el ranking de Burson Sport Cities lo confirma: las mejores ciudades deportivas del mundo no solo brillan por sus estadios, eventos o atletas, sino también por su capacidad para atraer viajeros que buscan vivir la emoción desde la tribuna.

En 2025, París reafirmó su liderazgo como la capital deportiva global, impulsada por el legado de unos Juegos Olímpicos y Paralímpicos que hicieron historia. Es el tercer año consecutivo en el que la ciudad francesa ocupa el primer lugar en este listado, elaborado con base en la percepción de líderes internacionales, expertos de medios deportivos y nuevas métricas de reputación mediática.

Le siguen Los Ángeles, Nueva York, Londres y Madrid, manteniendo el top 5 sin cambios frente al año anterior. Más allá de los megaeventos, estas ciudades destacan por su planificación estratégica, inversión en deporte femenino y el uso innovador de tecnologías como la inteligencia artificial para mejorar su posicionamiento como destinos deportivos.

“La Clasificación de Ciudades Deportivas 2025 subraya el dinamismo del panorama deportivo global”, explicó Greg Curchod, director ejecutivo de Burson Suiza. “Más allá de los grandes eventos, los resultados reflejan la importancia de la inversión en infraestructura, la promoción del deporte femenino y el uso estratégico de la tecnología para fomentar la participación ciudadana”.

🔝 Top 10 de Ciudades Deportivas 2025

París (1) Los Ángeles (2) Nueva York (3) Londres (4) Madrid (5) Barcelona (8) Múnich (16) Miami (9) Milán (27) Mánchester (7)

Entre los ascensos más destacados están Barcelona, que sube dos lugares hasta el sexto puesto, y Milán, que irrumpe en el top 10 tras un salto de 18 posiciones. Esta última, sede de los Juegos Olímpicos y Paralímpicos de Invierno 2026, consolida su proyección global como epicentro de grandes eventos.

También sobresale el caso de Múnich, que avanzó nueve lugares, y Miami, que sigue fortaleciendo su oferta deportiva y cultural.

🌎 América pisa fuerte

Estados Unidos domina ampliamente el listado con 19 ciudades clasificadas. Boston subió nueve posiciones hasta el puesto 17, mientras que Indianápolis trepó 12 lugares y se posicionó en el 36, destacándose por su impulso al deporte femenino. Tampa aparece como nueva entrada en el puesto 66.

Por su parte, la Ciudad de México se mantiene como la mejor posicionada de América Latina, en el puesto 18, mientras que Guadalajara ingresa al listado en el lugar 85. En Brasil, Río de Janeiro fue la ciudad que más subió en 2025: pasó del puesto 74 al 33.

Edmonton fue la ciudad canadiense mejor clasificada, escalando 16 posiciones hasta el puesto 22. Le siguen Toronto (24), Montreal (27), Vancouver (49), Calgary (55), Ottawa (83) y Quebec (86).

No todo es ascenso: Bakú y Estocolmo fueron las ciudades que más cayeron en el ranking, perdiendo 52 y 38 posiciones respectivamente. Entre las ciudades que debutan en el listado están Mónaco (30), Lyon (75), Perth (82) y Bruselas (99).