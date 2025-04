Turismo deportivo: planes atléticos que puede realizar durante Semana Santa

El turismo deportivo desempeña un papel clave en la mejora del crecimiento económico y el desarrollo social en muchos destinos. Foto: Getty Images

Cerca a la llegada de la Semana Santa, son muchos los colombianos que tienen entre sus planes un viaje que les permita salir de la rutina y descansar en familia o con amigos. Por eso, los deportes de aventura, agua o senderismo se convierten en una opción ideal para conocer nuevos destinos naturales y recorrer zonas del país que son mundialmente reconocidas.

“Semana Santa es una buena época para viajar a lo largo del país y, a la vez, hacer actividades deportivas que no se pueden llevar a cabo en los lugares donde los colombianos residen. Por eso, es habitual que para estas fechas muchos opten por hacer buceo, Stand Up Paddle, senderismo o ciclismo de montaña. Disciplinas que no requieren de un alto nivel, para disfrutar de nuevos paisajes”, comenta Mariana Pérez de Decathlon Colombia.

Por eso acá le traemos algunas opciones recomendadas para practicar deportes mientras recorre el país en la denominada semana mayor:

Ciclismo : Colombia es un país con una geografía ideal para los amantes del ciclismo, tanto en montaña como en carreteras. Durante las vacaciones, muchas personas se aventuran a recorrer rutas en zonas como el Eje Cafetero, Boyacá o el Parque Nacional Natural de los Nevados. Además, eventos como la Vuelta a Colombia fomentan el ciclismo en todas sus modalidades.

Senderismo y Trekking : Aprovechando la belleza natural del país, el senderismo cada vez es más popular. Entre los senderos más reconocidos y apetecidos por los viajeros se encuentran los de la Sierra Nevada de Santa Marta, Parque Nacional Natural Los Nevados, Parque Nacional Natural de la Taira y otros destinos que invitan a la aventura.

Atletismo : Cada vez son más las personas que se unen a la tendencia del running, y en Semana Santa puede ser una de las actividades que realice de manera solitaria o acompañado. Es un deporte que no requiere de mayor indumentaria; pero sí de un buen par de zapatillas cómodas para que al hacerlo no afecte sus rodillas. Recuerde que puede hacerlo en la calle, disfrutando de la ciclovía de los días festivos en su ciudad, en parques o en rutas alternas de montaña. Hidrátese bien.

Snorkel : Las costas colombianas, especialmente en el Caribe, son perfectas para practicar snorkel. Lugares como San Andrés, Santa Marta, Parques Naturales de Islas del Rosario o Providencia son muy visitados por los amantes de este deporte. El buceo permite explorar los coloridos corales y la biodiversidad marina y no requiere de una alta tecnicidad.

Stand Up Paddle: Este deporte ha ganado mucha popularidad en los últimos años, especialmente en las costas y lagunas del país. Se practica en lugares como Cartagena, Santa Marta, y San Andrés, así como en embalses de las regiones andinas. Es un deporte que combina equilibrio y relajación, siendo ideal para disfrutar del agua y el paisaje. Para esto, solo se necesita de un remo y una tabla que puede ser inflable para mayor comodidad.

Voleibol de playa : Este deporte es muy común en las zonas costeras de Colombia, especialmente en las playas de Santa Marta, Cartagena o San Andrés. Es una actividad perfecta para disfrutar del mar y del sol con amigos o en familia.

Natación: Ya sea en piscinas o en playas, la natación es una de las actividades más practicadas durante las vacaciones. Las personas aprovechan las aguas cálidas del Caribe o las piscinas naturales en los destinos turísticos para disfrutar de un buen baño y mantenerse activos.

La Semana Santa no solo es un tiempo para la reflexión espiritual, sino también para el cuidado del cuerpo y la mente. Por eso, unirse a actividades al aire libre es esencial para mejorar el estado físico y fortalecer la relación con la naturaleza.

