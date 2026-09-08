Turismo gamer en Asia: cuatro ciudades y hoteles ideales para fanáticos de los videojuegos

Tokio, Osaka, Kioto y Seúl ofrecen experiencias para descubrir la cultura de los videojuegos. Foto: Pexels

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Un viaje puede construirse alrededor de una afición. Para quienes crecieron entre consolas, arcades y videojuegos, Japón y Corea del Sur ofrecen la posibilidad de convertir ese interés en parte de la ruta: hay barrios donde las tiendas de videojuegos conviven con la cultura pop, espacios dedicados a la historia de la industria y alojamientos que llevan el gaming hasta las habitaciones.

La propuesta resulta especialmente atractiva en cuatro ciudades: Tokio, Osaka, Kioto y Seúl. Una selección de Booking.com reúne experiencias que permiten conocer esta faceta de Asia y, en algunos casos, continuar jugando después de regresar al hotel.

Tokio: una ruta por el corazón gamer de Japón

Para acercarse a la cultura gamer japonesa, Akihabara es una de las paradas más reconocibles de Tokio. El barrio reúne tiendas de electrónica, videojuegos, consolas, arcades, anime y objetos de colección, convirtiéndose en un punto de encuentro para distintas expresiones de la cultura pop japonesa.

La experiencia puede trasladarse también al lugar de hospedaje. El Nohga Hotel Akihabara Tokyo cuenta con una habitación denominada Gaming Cave, diseñada para quienes quieren jugar durante su estadía.

De acuerdo con la información oficial del hotel, el espacio tiene un computador de alto rendimiento GALLERIA con tarjeta gráfica NVIDIA GeForce RTX 5080, además de periféricos Logitech G, controles y otros dispositivos para gaming. La habitación tiene capacidad para dos personas.

El hotel, ubicado en el propio Akihabara, también integra elementos relacionados con la música, el arte y la tecnología, una combinación que permite alternar las partidas con el recorrido por uno de los sectores más reconocidos de Tokio.

👀🌎📄Lea también: Universal Orlando anuncia promoción para visitar tres parques desde USD 99 por día

Osaka: cuando la ruta pasa por Den-Den Town

En Osaka, el recorrido gamer tiene uno de sus puntos de referencia en Nipponbashi, conocido como Den-Den Town. El sector reúne establecimientos relacionados con electrónica, manga, anime, videojuegos y cultura retro.

El e-sports Hotel e-ZONe llevó el concepto de gaming a la estadía. El establecimiento distribuía sus nueve pisos entre espacios para jugar y áreas de descanso tipo cápsula, con más de 70 computadores, acceso a una biblioteca de juegos de Steam y zonas para partidas individuales y grupales.

La propuesta convirtió el alojamiento en una extensión de la experiencia gamer, en una ciudad que también cuenta con espacios dedicados a la electrónica y la cultura pop japonesa.

Kioto: donde la historia de Nintendo se encuentra con el arte

Kioto ofrece una perspectiva diferente. La ciudad está vinculada con los orígenes de Nintendo, compañía que comenzó su historia en 1889 como fabricante de cartas hanafuda.

Para conocer esa trayectoria existe el Nintendo Museum, ubicado en Uji, en la prefectura de Kioto. El museo recorre la historia de Nintendo y la evolución de sus productos, desde sus primeros años hasta distintas etapas de su desarrollo como compañía de entretenimiento.

La conexión entre arte, diseño y videojuegos también aparece en el Hotel Anteroom Kyoto. El establecimiento se define como un espacio que combina alojamiento con una galería, restaurante y bar, y desarrolla exposiciones y actividades relacionadas con el arte y la cultura contemporánea. Su programación reciente incluso ha incluido muestras vinculadas con los videojuegos independientes.

El hotel también ha realizado colaboraciones con el mundo de los videojuegos, entre ellas habitaciones temáticas inspiradas en títulos como Kingdom Hearts y Unreal Life. Así, la experiencia gamer se incorpora a la propuesta de Kioto desde una perspectiva ligada al arte y al diseño.

👀🌎📄 Lea también: Más viajes al exterior y menos turismo receptivo en Colombia: ¿efecto del dólar?

Seúl: videojuegos más allá de la pantalla

En Seúl, la relación entre videojuegos y entretenimiento tiene una dimensión especialmente ligada a los e-sports. Los PC bang —espacios especializados para jugar— forman parte del ecosistema gamer de la ciudad, mientras escenarios como LoL Park están vinculados con las competencias profesionales de League of Legends.

La experiencia también puede trasladarse al alojamiento. Mayfield Hotel Seoul, un hotel de cinco estrellas, incorpora habitaciones gamer equipadas con computadores, monitores y periféricos especializados, según la información incluida por Booking.com.

La propuesta permite combinar esta experiencia con otras instalaciones del hotel, como piscinas, spa, gimnasio, sauna, golf y jardines. El establecimiento cuenta además con siete restaurantes, de acuerdo con la información proporcionada en el comunicado.

Así, las cuatro ciudades plantean distintas maneras de incorporar los videojuegos a un viaje. En Tokio y Osaka, la ruta pasa por barrios asociados con la cultura gamer; en Kioto, por la historia de una de las compañías más importantes de la industria y por espacios donde convergen arte y videojuegos; y en Seúl, por una escena marcada por los e-sports.

Para algunos viajeros, la pantalla puede ser apenas el punto de partida.

👀🌎📄 ¿Ya está enterado de las últimas noticias del turismo en Colombia y en el mundo? Lo invitamos a verlas en El Espectador. Si desea contactar al equipo, puede hacerlo escribiendo a mcastano@elespectador.com