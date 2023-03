Turismo, motor para la igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres

El turismo es una de las industrias con mayor porcentaje de mujeres empleadas y emprendedoras. Foto: Getty Images

La equidad de género en la alta dirección de las empresas es un tema respecto al cual se siguen haciendo avances en Colombia. De acuerdo con Page Executive, en el país hay una participación del 30 % de mujeres en cargos de alta dirección y cerca de un 45 % en roles de primera línea como vicepresidencias y gerencias. Asimismo, según la firma perteneciente a PageGroup, referente en el mercado de reclutamiento especializado de profesionales, la hotelería es uno de los sectores donde hay más mujeres en cargos directivos.

En este sentido, como comparte la Organización Mundial del Turismo (OMT), esta industria es importante para alcanzar los objetivos de la Agenda 2030 y, en particular, el Objetivo de Desarrollo Sostenible 5 relativo a la igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres.

“El turismo puede empoderar a las mujeres de múltiples formas, y en particular mediante la provisión de puestos de trabajo y oportunidades de generación de ingresos. Siendo una de las industrias con mayor porcentaje de mujeres empleadas y emprendedoras, el turismo puede servir para liberar el potencial de las mujeres y ayudarlas a participar plenamente y a emanciparse en los ámbitos de la sociedad”, asegura la OMT.

Adicionalmente, Julia Simpson, presidenta y CEO del Consejo Mundial de Viajes y Turismo (WTTC), asegura que esta industria emplea una mayor cantidad de mujeres en comparación a otros sectores económicos y esta tendencia se mantiene como una constante, aunque existen variaciones de acuerdo con las diferentes regiones.

“Es importante detenernos y hacer consciencia de la importancia que tiene la participación de las mujeres en el mercado laboral; sin duda, la participación y labor de la mujer en la industria turística es indispensable y su inclusión en dichos temas es de vital relevancia para una mejor sociedad con equidad de género. El WTTC lidera con el ejemplo, ya que el equipo ejecutivo está conformado por mujeres”, agregó Julia Simpson.

Puestos directivos en el turismo

Así como la presidenta del WTTC lo confirma, en muchos campos del sector las mujeres están en puestos ejecutivos con una gran influencia. En la OMT, por ejemplo, quien lidera la estrategia de innovación, educación e inversiones es una colombiana llamada Natalia Bayona.

En los hoteles también hay decenas de ejemplos, una de ellas es Sharilyn Toko-Alfonso, quien, al crecer en Hawái, estuvo muy rodeada por la industria y se imaginó involucrada en la hospitalidad desde una edad temprana, ya que su padre trabajaba en la industria de las aerolíneas y viajaban frecuentemente en familia. Hoy ella es directora general del Caribe Hilton, en Puerto Rico, y trabaja con un equipo dirigido mayoritariamente por mujeres. Sharilyn valora el poder de las personas, incluido su equipo in situ, al que reúne con frecuencia para actividades como carreras 5K con fines solidarios y fiestas para encontrar formas de conectar con los huéspedes y la comunidad.

Entre estas iniciativas se incluye el apoyo a las residencias de ancianos cercanas y la colaboración con otras mujeres ejecutivas de la isla para orientar a futuros talentos. “A través de las dificultades que ha atravesado nuestra isla, el personal entiende y se aferra a la fuerza del trabajo en equipo de verdad. Tanto si se trata de trabajo como de asistencia personal, el apoyo es increíble. Desde el punto de vista hotelero, los miembros de nuestro equipo buscan oportunidades para hacer que alguien se sienta especial”, contó Sharilyn Toko-Alfonso.

Por otro lado, Katie Ward empezó su carrera de 23 años en Hilton como conductora del servicio de transporte del Embassy Suites by Hilton Bloomington-Minneapolis (Estados Unidos) y pasó a trabajar en el departamento de limpieza y en la recepción del Embassy Suites by Hilton Minneapolis Airport, todo esto antes de ser ascendida a directora de habitaciones y, finalmente, a directora general del hotel, donde conoció a su esposo y juntos tienen dos hijas, que han inspirado su compromiso comunitario.

“Nuestras hijas nos han enseñado mucho a lo largo de los años, y yo he intentado ponerlo en práctica en mi vida laboral tanto como he podido. Payton tiene síndrome de Down y Kenzie es autista. Sus futuros nos han motivado a mí y a mi equipo a asociarnos con Project Search, un programa para que jóvenes adultos con dificultades de aprendizaje participen en un período de prácticas y rotación laboral de nueve meses con nosotros. Hemos tenido 14 graduados de esta iniciativa y hemos contratado a dos en el hotel”, confesó Katie Ward.

Asimismo, con más de 22 años de experiencia en el sector hotelero, Laura Castagnini es una galardonada directora general que comenzó su carrera en el sector como becaria del Programa Elevator de Hilton, una formación de 18 meses que ofrece a futuros líderes la oportunidad de acceder rápidamente a puestos de dirección hotelera. Desde entonces, ha desempeñado 12 funciones en Hilton, en ocho países de América, dirigiendo equipos de ventas, recursos humanos y operaciones. Ahora, como directora general de área, Laura ha cumplido el sueño de supervisar las operaciones de seis hoteles Hilton en Brasil.

(Lea también: Destinos para las mujeres que viajan solas: fechas sugeridas y precios)

“Ser una buena directora consiste en asumir los resultados positivos y negativos de cada decisión. Tuve que aprender a no tomarme las cosas como algo personal y a no desilusionarme nunca por nada. El mañana es siempre un nuevo día”, dijo Laura.

Mientras tanto, otra de las cadenas que le apuesta a la igualdad de género es Marriott International, quienes, desde el ejemplo, trabajan por la participación igualitaria en la sociedad. Algunas de sus gerentes que contribuyen al desarrollo de la hotelería en la región son María Florencia Arenaza, gerente de Los Sueños Marriott Ocean & Golf Resort, en Costa Rica, quien dijo: “Mi consejo para profesionales mujeres se concentra en siempre mantener un sueño presente, tener la confianza, la cual es lo que otorga el valor y la energía de lograrlo, obtener las herramientas a través de la capacitación constante, ser consciente de la autocrítica en caso de errores y muy importante, tener la alegría para lograrlo y nunca olvidar tener la generosidad de compartirlo con los demás”.

“La clave para todas esas mujeres que aspiran a una posición de liderazgo es la persistencia. Tener en mente el objetivo claro. No importa si en el trayecto nos desviamos, lo importante es transitar ese camino con el fin claro y disfrutando del viaje, aprendiendo todo lo que se pueda y compartiendo siempre con alguien más lo aprendido”, dijo Gabriela Gadea, gerente general del Fairfield Lima Miraflores (Perú).

Mientras que Maria Pia Muto, gerente del Marriott Executive Apartments São Paulo dijo: “A esas mujeres que buscan ser líderes les aconsejo fuerza y concentración. Sea usted misma. No dude de su potencial y recuerde que usted es una inspiración para las próximas líderes”.

Y otra mujer que se destaca en el sector, ya que su experiencia data de 1997, es Marcela Steffens, gerente general del Barranquilla Marriott Hotel, quien en menos de un año de operación de la propiedad, ha demostrado su capacidad de liderazgo enfocado en desarrollar el talento de su equipo. “Como profesional, es importante mantenerse en constante aprendizaje y creando equipos altamente eficientes, eso es el impulsador de su crecimiento. La innovación debe estar presente y buscar nuevos retos que desafíen su capacidad y la de su equipo”, recomendó la barranquillera.

En Colombia, en la industria también se destacan Paula Cortés Calle, presidenta ejecutiva de la Asociación Colombiana de Agencias de Viajes y Turismo (Anato); Alejandra Millán, CEO y fundadora de Wellness Trip Colombia; Ángela María Díaz, directora de la Asociación Colombiana de Atracciones y Parques de Diversiones (Acolap), y María Carolina Padilla, directora general en Colombia de Civitatis, entre muchas otras.

Aliadas del turismo de paz

“El papel de la mujer en la industria turística cada vez cobra mayor fuerza, sobre todo por el momento por el que atraviesa Colombia, en el que se busca ampliar el impacto del turismo en el desarrollo socioeconómico del país. Destacada por su liderazgo en el desarrollo de la familia, en la creación y el impulso de acciones y estrategias que sustentan la base de la economía del hogar, la mujer colombiana ocupa un puesto imprescindible para lograr el empuje turístico que se pretende generar en zonas que cuentan con potencial turístico”, aseguró Eliana Santana, especialista en turismo, con una experiencia de más de siete años y coach de bienestar y felicidad.

“Por estas razones, en esta época en la que se quiere estimular el llamado turismo de paz, en el que se exalten los atributos propios de la cultura colombiana, la mujer está siendo llamada a liderar la transformación turística. Pero si vamos más allá, las empresas del sector han aumentado la presencia femenina en cargos directivos, aunque la brecha aún es amplia y se debe estimular la formación y la generación de mayor oportunidad para el género en posiciones destacadas. Asimismo, la creación de emprendimientos liderados por mujeres, que aporten al desarrollo de la industria en general, mientras engrandecen las tradiciones que hacen único a nuestro país en pro de lograr de Colombia el destino que todos quieren visitar”, concluyó Eliana Santana.

