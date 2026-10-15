Colsubsidio impulsa el turismo responsable con conservación y energías renovables. Foto: Cortesía Colsubsidio

Resume e infórmame rápido Tiempo de lectura Turismo sostenible: así se integran la conservación y las energías limpias Redacción Especiales Tiempo de lectura Resumen generado por IA. Para más detalles, consulte el artículo completo. ¡Ahorra tiempo y mantente informado con El Espectador! Lee nuestros resúmenes para informarte con los puntos clave de cada noticia. Te contamos lo que debes saber en pocos segundos. Inicia Sesión Descubre lo más relevante Lee lo esencial de esta nota con nuestra herramienta exclusiva de resumen con IA. ¡Pruébala ahora! Cerrar

inicia sesión Para empezar a usar nuestra funcionalidad de audio suscríbete Escucha este artículo Audio generado con IA de Google / 2.0x 1.5x 1.0x 0.5x ¡Dale play para escuchar este artículo! Te leemos la información completa para que tengas una experiencia más inmersiva en nuestro portal. Cerrar

El turismo responsable es uno de los componentes de la estrategia ambiental de Colsubsidio, que busca integrar la conservación de los ecosistemas y la biodiversidad con la operación de sus parques y hoteles. Las iniciativas incluyen programas de educación ambiental, gestión de residuos, protección de especies y aprovechamiento de energías renovables.

La estrategia hace parte de un modelo de sostenibilidad estructurado en cinco componentes: solidez financiera para la equidad, transparencia y gobierno corporativo, desarrollo humano integral, mejor talento humano y conservación ambiental.

Publicidad

Piscilago: educación ambiental y protección de la biodiversidad

En Piscilago, parque acuático y de conservación ubicado en Cundinamarca, las actividades recreativas se complementan con iniciativas de investigación, conservación y educación ambiental, especialmente relacionadas con el Bosque Seco Tropical, uno de los ecosistemas más amenazados del país.

Durante el último año, más de 449.000 personas participaron en actividades educativas y accedieron a contenidos sobre conservación, tráfico ilegal de especies silvestres y cuidado animal. En el parque se han registrado 222 especies de aves, 52 de mamíferos, 49 de artrópodos, 34 de reptiles y 19 de anfibios.

Le puede interesar

Entre las experiencias que buscan acercar a los visitantes a este ecosistema está el Dosel del Bosque, un recorrido elevado de 500 metros que permite observar el entorno desde las copas de los árboles hasta el suelo. La iniciativa también busca sensibilizar sobre las amenazas que enfrenta la fauna silvestre en Colombia.

El recorrido permite conocer el trabajo de cuidado de dos primates: el tití cabeza de algodón, especie endémica del país que enfrenta un riesgo crítico de extinción, y el tití gris, catalogado como especie en peligro. Piscilago alberga cuatro individuos de tití cabeza de algodón y 13 de tití gris, que reciben atención especializada en medicina, nutrición y enriquecimiento ambiental.

En materia de gestión de residuos, el parque implementó 55 acciones basadas en el enfoque de las 9R, como parte de su proceso hacia la certificación Basura Cero Categoría Oro. La estrategia busca transformar el manejo de materiales y residuos mediante prácticas orientadas a reducir su impacto ambiental.

El Dosel del Bosque, en Piscilago, ofrece un recorrido de 500 metros para conocer el Bosque Seco Tropical y promover la conservación de la biodiversidad. Foto: Cortesía Colsubsidio

Hoteles que integran biodiversidad y energía solar

La estrategia de turismo responsable también se extiende a la cadena hotelera de Colsubsidio, conformada por seis hoteles en tres regiones del país. En estas operaciones, la organización promueve acciones para proteger los ecosistemas, reconocer la biodiversidad local y sensibilizar a huéspedes y visitantes sobre el cuidado del entorno.

De acuerdo con las cifras reportadas por la organización, en los ecosistemas donde operan sus hoteles se han sembrado 3.021 individuos de especies nativas y se han registrado 405 especies de aves.

Otro de los frentes de trabajo es la incorporación de energías renovables para reducir el consumo de fuentes convencionales y las emisiones asociadas a la operación hotelera. En total, la cadena cuenta con 1.526 paneles solares instalados.

El Hotel Alcaraván dispone de 558 paneles que generan el 23 % de la energía que requiere y permiten evitar la emisión de aproximadamente 94,8 toneladas de dióxido de carbono equivalente (CO₂e). Por su parte, la granja solar del Hotel Bosques, compuesta por 665 paneles, aporta el 38 % de la energía utilizada en sus instalaciones.

Además, los hoteles Peñalisa, Alcaraván y Colonial cuentan con sistemas de calentamiento solar de agua, una medida que contribuye a optimizar el consumo energético.

A través de estas iniciativas, Colsubsidio incorpora la gestión ambiental en sus operaciones turísticas, con acciones que abarcan desde la educación y la conservación de especies hasta el aprovechamiento de recursos y la transición hacia fuentes de energía renovable.

👀🌎📄 ¿Ya está enterado de las últimas noticias del turismo en Colombia y en el mundo? Lo invitamos a verlas en El Espectador. Si desea contactar al equipo, puede hacerlo escribiendo a mcastano@elespectador.com