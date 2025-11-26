Turistas pagarán más para entrar a los parques nacionales de Estados Unidos en 2026

Resume e infórmame rápido

Una nueva decisión del gobierno de Estados Unidos promete cambiar la experiencia de millones de viajeros apasionados por la naturaleza. El 25 de noviembre se anunció que los turistas extranjeros que quieran ingresar a los icónicos parques nacionales —incluidos el Gran Cañón y Yellowstone— deberán asumir un recargo adicional en sus visitas de hasta 100 dólares por persona.

La medida, impulsada por la administración de Donald Trump, representa un golpe directo para senderistas, aventureros y amantes de los paisajes naturales que cada año viajan desde todos los rincones del mundo para recorrer estos territorios emblemáticos. Y no se trata de un grupo pequeño: solo en 2024, los parques nacionales registraron 331,9 millones de visitas recreativas, un récord histórico. Según el Servicio de Parques Nacionales, esta cifra representaba un incremento del 2 % respecto a 2023 y confirmaba el creciente atractivo de estos destinos.

El anuncio también llega en un momento en que los parques nacionales enfrentan la tensión de una importante reducción de personal y severos recortes presupuestarios, además de recuperarse de los daños sufridos durante el reciente cierre del gobierno y una pérdida significativa de ingresos debido a que no se cobraron tarifas durante ese tiempo.

¿Qué trata la nueva media para los Parques Nacionales?

A partir del 1 de enero de 2026, los turistas extranjeros deberán pagar un recargo de 100 dólares para ingresar a los parques nacionales más visitados de Estados Unidos. Este monto equivale a tres o hasta cinco veces más que las tarifas actuales, que hoy van desde 20 dólares por persona hasta 35 dólares por vehículo.

Además, el costo del Pase America the Beautiful, que permite el ingreso ilimitado durante un año a más de 2.000 áreas protegidas —incluidos parques y monumentos nacionales—, también cambiará para los visitantes extranjeros. El precio pasará de 80 dólares a 250 dólares a partir de esa misma fecha.

Los turistas que no compren este pase anual deberán pagar el recargo de 100 dólares por persona en 11 de los parques más populares, además de la tarifa de entrada habitual. Por ejemplo: tanto Yosemite como Yellowstone cobran 20 dólares por persona por su pase de ingreso. Desde 2026, un turista extranjero tendría que pagar 120 dólares en total para entrar, a menos que opte por el Pase.

El Departamento del Interior justificó la medida como un esfuerzo por equilibrar costos y asegurar el mantenimiento del sistema. “Estas políticas garantizan que los contribuyentes estadounidenses, quienes ya apoyan al Sistema de Parques Nacionales, sigan disfrutando de un acceso asequible, mientras que los visitantes internacionales aportan su parte justa para preservar y mejorar nuestros parques para las generaciones futuras”, afirmó el secretario del Interior, Doug Burgum.

De hecho, en el comunicado, el secretario afirmó que “El liderazgo del presidente Trump siempre priorizará a las familias estadounidenses”.

Esta medida se suma a la orden ejecutiva firmada en julio por el presidente Trump, orientada a “preservar” los parques para “las familias estadounidenses”, y refuerza el endurecimiento general hacia los visitantes no residentes.

El Departamento del Interior también anunció que en 2026 habrá ocho días patrióticos con entrada gratuita exclusivos para residentes estadounidenses, entre ellos el Día del Presidente (16 de febrero), el Día de la Bandera y cumpleaños del presidente Trump (14 de junio), el fin de semana del Día de la Independencia (3 al 5 de julio), y un largo etc.

Además, el Servicio de Parques Nacionales ampliará los beneficios para motociclistas: los pases America the Beautiful ahora cubrirán dos motocicletas por pase, con lo que mencionan, facilitaría el ingreso a los parques.

La decisión se suma a una serie de políticas anunciadas en 2025 que, según expertos, podrían traer un impacto en el turismo para 2026. Algunas de estas son el endurecimiento general de la administración Trump en materia migratoria, geopolítica y de requisitos de visado, factores que ya han comenzado a afectar el flujo internacional de viajeros hacia Estados Unidos. A comienzos de este año, el Consejo Mundial de Viajes y Turismo advirtió que el país podría perder USD 12.500 millones en gasto turístico internacional en 2025 si la tendencia continúa.

