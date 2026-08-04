Un vuelo especial permitirá observar el eclipse total de Sol desde más de 10.000 metros

A más de 10.000 metros de altura, investigadores aprovecharán el vuelo para realizar mediciones científicas de la corona solar durante el eclipse. Foto: Cortesía Iberia

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El eclipse total de Sol del próximo 12 de agosto podrá observarse desde una perspectiva poco habitual. Iberia anunció que realizará un vuelo especial que permitirá seguir el fenómeno astronómico desde más de 10.000 metros de altitud, una posición privilegiada para evitar la nubosidad y otras interferencias atmosféricas que suelen dificultar la observación desde tierra.

La operación, identificada con el código IB1473 —en homenaje al año de nacimiento del astrónomo Nicolás Copérnico—, despegará del aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas a las 6:45 p.m. a bordo de un Airbus A321XLR. La ruta fue diseñada específicamente para sobrevolar la provincia de Palencia y maximizar el tiempo y la calidad de la observación del eclipse.

Además de los pasajeros a bordo, el evento podrá seguirse en tiempo real a través de las redes sociales de la aerolínea. La transmisión será posible gracias al servicio de wifi de alta velocidad con tecnología Starlink, que la compañía está incorporando de forma progresiva en su flota y que permite mantener conexión a internet durante todo el vuelo.

La experiencia también tendrá un componente científico. En la aeronave viajará un grupo de investigadores del proyecto Shelios, liderado por el astrónomo Miquel Serra-Ricart, director científico de Light Bridges e investigador del Instituto de Astrofísica de Canarias, quienes realizarán mediciones sobre la morfología del Sol durante el eclipse.

Según explicó Serra-Ricart, la observación desde la altitud de crucero permitirá obtener una visión más nítida de la corona solar, libre de los efectos de la atmósfera terrestre. Desde el avión también será posible apreciar el entorno del Sol, incluida la posición aparente de los planetas Venus y Mercurio, así como algunas estrellas visibles durante la totalidad del eclipse.

Para Diego Fernández, director de Estrategia, Transformación y Sostenibilidad de Iberia, la iniciativa combina aviación, ciencia e innovación. “Este vuelo permitirá aprovechar las ventajas que ofrece la observación desde la altitud de crucero para contribuir al estudio de un fenómeno astronómico excepcional”, señaló.

Vale la pena mencionar que el eclipse total de Sol ocurre cuando la Luna se interpone entre la Tierra y el Sol, ocultando completamente el disco solar para quienes se encuentran dentro de la franja de totalidad.

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