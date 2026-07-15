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Universal Orlando estrena un nuevo espectáculo nocturno en Epic Universe

El parque temático más nuevo de Florida amplía su oferta de entretenimiento con un espectáculo que combina agua, luces, música y fuegos artificiales.

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Redacción Turismo
15 de julio de 2026 - 06:48 p. m.
Fuentes danzantes, millones de luces LED y un espectáculo de fuegos artificiales serán los protagonistas de la nueva experiencia nocturna de Epic Universe.
Fuentes danzantes, millones de luces LED y un espectáculo de fuegos artificiales serán los protagonistas de la nueva experiencia nocturna de Epic Universe.
Foto: Cortesía Universal Orlando Resort
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Universal Orlando Resort continúa ampliando la oferta de entretenimiento de Universal Epic Universe, el parque temático inaugurado en 2025 que marcó la mayor expansión del complejo en décadas y se convirtió en uno de los principales atractivos turísticos de Florida, Estados Unidos. Ahora, los visitantes pueden despedir cada jornada con Universal Celestial Goodnight, un espectáculo nocturno que combina fuentes danzantes, efectos de iluminación, música y fuegos artificiales en Celestial Park.

Disponible todas las noches desde el 7 de julio, el espectáculo fue creado por el galardonado equipo de entretenimiento de Universal y rinde homenaje a los personajes y aventuras que dan vida a los distintos mundos de Epic Universe. La experiencia recorre universos como Super Nintendo World, How to Train Your Dragon – Isle of Berk, The Wizarding World of Harry Potter – Ministry of Magic y Dark Universe, acompañada por una banda sonora original.

La producción transforma Celestial Park con cerca de 600 luminarias sincronizadas, más de 350 fuentes de gran formato y siete millones de luces LED distribuidas por todo el parque. La combinación de agua, luces y música culmina con un espectáculo de fuegos artificiales que ilumina el cielo como cierre de la experiencia.

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Con esta incorporación, Universal refuerza la propuesta de entretenimiento de Epic Universe, un parque que reúne cinco mundos temáticos inmersivos y más de 50 atracciones, restaurantes y experiencias, consolidándose como uno de los grandes motores del turismo en Orlando.

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Por Redacción Turismo

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