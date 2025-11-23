Universal Orlando inicia su temporada navideña 2025 con nuevas experiencias y desfiles

The Wizarding World of Harry Potter. Foto: Cortesía Universal Orlando Resort

Universal Orlando Resort encendió oficialmente el espíritu festivo con el inicio de su temporada navideña, que se extenderá diariamente hasta el 4 de enero de 2026. Durante estas semanas, visitantes de todas las edades podrán disfrutar de un amplio programa de actividades, espectáculos y ambientes temáticos que celebran la época más esperada del año.

Entre las experiencias destacadas se encuentra la Navidad en The Wizarding World of Harry Potter, donde las áreas más emblemáticas del parque se transforman con decoraciones especiales y presentaciones inspiradas en el mundo mágico. Además, el popular personaje The Grinch regresa para deleitar a los fanáticos con su presencia durante Grinchmas, mientras que Universal’s Holiday Parade featuring Macy’s vuelve a recorrer las calles del parque con sus globos y carrozas inspiradas en producciones de Universal Studios.

Los visitantes también podrán explorar la nueva Holiday Tribute Store, disfrutar de fotografías temáticas y degustar una variedad de postres y bebidas diseñadas especialmente para la temporada. El ambiente festivo se extiende por todo el complejo, incluyendo el recién inaugurado Universal Epic Universe, que presenta decoraciones espectaculares.

El acceso a las actividades navideñas está incluido en el boleto regular de entrada a los parques temáticos. Para facilitar la planificación de las vacaciones, Universal Orlando Resort anunció ofertas especiales, como un 30 % de descuento en estancias de cinco noches o más en hoteles seleccionados del destino.

Con una combinación de entretenimiento, gastronomía y experiencias únicas, Universal Orlando Resort busca ofrecer una celebración navideña inolvidable para familias, parejas y fanáticos de todas las franquicias representadas en el complejo.

