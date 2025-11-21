Dólar bajo impulsa los viajes internacionales: destinos preferidos por los colombianos

Las aerolíneas de bajo costo permiten que más viajeros vivan la experiencia de volar a más destinos. Foto: Getty Images

El turismo internacional continúa mostrando señales de dinamismo para los colombianos en 2025. Entre enero y octubre, 4.730.687 ciudadanos salieron del país, cifra que representa un crecimiento del 3 % frente al mismo periodo de 2024, según datos de Migración Colombia. Aunque el aumento es positivo, es menor al registrado entre 2023 y 2024, cuando el flujo de viajeros creció 9,1 %, señalando un proceso de estabilización tras dos años de expansión acelerada.

Uno de los principales motores del comportamiento actual, según la Asociación Colombiana de Agencias de Viajes y Turismo (Anato), es el descenso del dólar, que desde agosto permanece por debajo de los $4.000 COP/USD, abaratando los costos de los viajes al exterior. Este contexto ha incentivado tanto la compra de planes internacionales como el llamado turismo de doble vía, donde se incrementan tanto las salidas de colombianos como la llegada de extranjeros no residentes, fortaleciendo el balance del sector.

“Este contexto económico favorece a las Agencias de Viajes Mayoristas, que ofrecen paquetes completos para la temporada alta, especialmente hacia destinos que muestran un mayor crecimiento en la demanda. De acuerdo con el último sondeo de Anato, entre los nuevos destinos más vendidos se encuentran Japón, el Sudeste Asiático (Tailandia), Corea y Egipto”, afirmó Paula Cortés Calle, presidente ejecutiva de Anato.

Mientras el top cinco de países más visitados por los colombianos —Estados Unidos, España, México, Panamá y República Dominicana— se mantiene estable y concentra el 67% de participación, el interés por nuevos destinos muestra una tendencia creciente. Brasil (+49,3%), Francia (+37,4%), Turquía (+31%), Perú (+24%) y Panamá (+20,7%) son los que más aumentos registran en 2025, reflejando una diversificación en las elecciones de viaje y una mayor exploración de destinos no tradicionales.

Con un panorama económico favorable y una industria en proceso de consolidación, el turismo internacional se perfila como uno de los sectores con mayor capacidad de recuperación y adaptación en el país.

