Universal Studios Hollywood reabre sus puertas con nuevas atracciones

Universal Studios Hollywood le da la bienvenida a sus visitantes que a partir de hoy podrán volver a disfrutar de sus emocionantes atracciones y probar las nuevas “The Secret Life of Pets: Off the Leash!” y “Jurassic World—The Ride”, que presenta al nuevo dinosaurio, Indominus rex, espectacularmente realista.

La ocasión especial comenzó ayer para los miembros de Pases Anuales y de Temporada que pudieron disfrutar de una vista especial al parque.

Si bien la mayoría de las atracciones estarán operando, algunos juegos y atracciones volverán a abrir en una fecha posterior, ya que el parque temático cumple con las restricciones del gobierno. Universal Studios Hollywood continúa trabajando en asociación con funcionarios gubernamentales y de salud para implementar nuevos protocolos de salud y seguridad que incluyen controlar la capacidad para reforzar el distanciamiento físico y requerir el uso de mascarillas.

De acuerdo con las pautas del gobierno, solo los residentes de California pueden visitar el parque temático en este momento y está limitado a tres personas por grupo.

“Hemos estado esperando este momento durante más de un año y estamos increíblemente emocionados de reabrir nuestro parque temático hoy”, dijo Karen Irwin, presidenta y directora de operaciones de Universal Studios Hollywood. “Ciertamente hay mucho que celebrar y estamos encantados de que los miembros del equipo vuelvan a trabajar y dar la bienvenida a los visitantes para que disfruten de la experiencia de Universal Studios Hollywood que está mejor que nunca”, añadió Karen Irwin.

Después de más de un año de cierre, Universal Studios Hollywood está listo para su primera llamada y listo para decir “acción” sus nuevas atracciones.

¿Qué pueden esperar los visitantes?

Un paseo por la ingeniosa área temática, Pets Place, llevará a los visitantes al frente del edificio del apartamento de Katie en la ciudad de Nueva York, donde se encuentra la innovadora atracción “The Secret Life of Pets: Off the Leash!”. Esta nueva aventura tecnológica inspirada en la película taquillera de Illumination, The Secret Life of Pets, responde a la pregunta: “¿Qué hacen realmente tus mascotas cuando no estás en casa?”

Esta nueva atracción combina 64 figuras animadas tecnológicamente avanzadas con medios hiperrealistas y mapeo de proyección diseñado para llevar a los visitantes a un viaje para conocer a algunos de sus personajes favoritos de las películas de Illumination, incluyendo Max, Snowball, Gidget, Chloe y Duke, junto con una gran cantidad de otros amigos animales, que han sido transformados y transportados al mundo de la acción en vivo.

Desde parpadear hasta movimientos de cejas, inclinar la cabeza hasta asentir con la cabeza, mover bocas a sonrisas, movimiento de orejas y labios, y hacer giros completos del torso hasta caminar físicamente, la profundidad de la movilidad y la función programadas dentro de cada uno de estos personajes crean una experiencia diferente a cualquier otra atracción de un parque temático.

Por otro lado, la gran reapertura de Universal Studios Hollywood también pone a los visitantes cara a cara con el completamente nuevo y realista dinosaurio de “Jurassic World — The Ride”, el Indominus rex, que se presenta al final de la atracción en una contundente batalla con su rival, el Tyrannosaurus rex.

Abriendo nuevos caminos con esta innovación altamente compleja, este realista Indominus inyecta nuevas e intensas emociones e intriga en la ya dinámica atracción. Con una extensión de casi 17 metros desde la cabeza hasta la cola y más de seis metros de altura, la imponente presencia de Indominus se verá amplificada por la fluidez y sincronización de sus movimientos que brindan un nivel de autenticidad sin precedentes.

El dinosaurio se lanzará desde su colina, acechando a los visitantes justo antes de que desciendan por la cascada gigante para escapar de su alcance.

Estas nuevas experiencias se encuentran entre las muchas atracciones y entornos temáticos que esperan a los visitantes a su regreso a Universal Studios Hollywood.

Algunas de las que se destacan son “The Wizarding World of Harry Potter ™”, que presenta el pueblo de Hogsmeade y las atracciones aclamadas por la crítica, “Harry Potter and the Forbidden Journey ™” y “Flight of the Hippogriff ™”, “Transformers ™: The Ride-3D”, “Revenge of the Mummy: The Ride”, “Super Silly Fun Land” de Despicable Me y “Springfield, USA”, hogar de “Los Simpson”, la familia animada favorita de Estados Unidos.

La atracción emblemática del parque temático y mundialmente conocido Studio Tour, que lleva a los visitantes detrás de las escenas de una auténtica producción de películas y estudios de televisión y donde pueden experimentar atracciones tan emocionantes como “Fast & Furious — Supercharged” y “King Kong 360 3D,” también estará abierta.

Primero, la seguridad

La seguridad y el bienestar de los visitantes y los miembros del equipo es la prioridad principal para Universal Studios Hollywood. Estas son algunas de las pautas de los nuevos protocolos de salud y seguridad del parque temático.