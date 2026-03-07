Universal Studios Hollywood revela autos de la montaña rusa Fast & Furious: Hollywood Drift

Uno de los autos es la recreación del recordado Supra naranja de 1994 de O’Conner. Foto: Getty Images for Universal Studi - Cortesía Universal Studios Hollywood

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

El parque temático Universal Studios Hollywood reveló los tres vehículos adicionales que acompañarán al previamente anunciado Dodge Charger en los trenes de su nueva montaña rusa “Fast & Furious: Hollywood Drift”, una atracción de alta velocidad que abrirá durante el verano boreal de este año.

La experiencia, inspirada en la exitosa saga cinematográfica Fast & Furious, permitirá a los visitantes abordar uno de cuatro vehículos basados en autos icónicos de las películas, recreando la adrenalina de las carreras callejeras que caracterizan a la franquicia.

Cuatro autos emblemáticos de la saga

Cada tren de la montaña rusa estará tematizado como uno de los vehículos más recordados del universo de Rápidos y Furiosos:

Dodge Charger: inspirado en el legendario Charger de 1970 conducido por el personaje Dominic Toretto, interpretado por Vin Diesel. Con su chasis negro y un motor modificado de 900 caballos de fuerza, es uno de los autos más representativos de la cultura automovilística estadounidense.

Mazda RX-7 : basado en el modelo de 1997 conducido por Han Seoul‑oh , con ruedas de competición, suspensión mejorada y un interior personalizado.

Nissan Skyline GT-R : inspirado en el modelo azul de 2002 conducido por Brian O’Conner , famoso por sus extensas modificaciones de rendimiento y su distintiva estética.

Toyota Supra: recreación del recordado Supra naranja de 1994 de O’Conner, equipado con el motor biturbo 2JZ-GTE de seis cilindros en línea, considerado uno de los autos más memorables de la franquicia.

Un mural y una escena icónica dentro de la atracción

Antes de abordar la atracción, los visitantes atravesarán una plataforma de embarque ambientada como un garaje urbano. Allí se exhibirá un mural original del artista estadounidense Tristan Eaton, pintado a mano sobre un muro de ladrillo.

La obra recrea la escena final de la carrera callejera de la primera película de la saga, mostrando a un Dodge Charger y un Toyota Supra compitiendo contra un tren a toda velocidad, con un homenaje especial a Dominic Toretto.

Una montaña rusa con tecnología de giro 360°

“Fast & Furious: Hollywood Drift” se construye en el lote superior del parque y tendrá una estructura inspirada en un garaje industrial de ladrillos rojos. La atracción incorporará tecnología de rotación de 360 grados, diseñada para simular derrapes mientras los vehículos avanzan a gran velocidad.

Entre sus características destacan:

Velocidad máxima de 116 km/h

1.250 metros de recorrido en pista elevada

Tramos que serpentean sobre distintas zonas del parque, incluida la escalera mecánica Starway, que conecta los niveles superior e inferior

La nueva montaña rusa forma parte de la estrategia de innovación de Universal Destinations & Experiences, responsable del desarrollo de algunas de las atracciones más avanzadas en parques temáticos a nivel global.

Un parque con experiencias cada vez más inmersivas

Con esta incorporación, Universal Studios Hollywood continúa ampliando su portafolio de experiencias, que incluye áreas temáticas como Super Nintendo World, The Wizarding World of Harry Potter y atracciones como Jurassic World—The Ride, The Simpsons Ride y Transformers: The Ride‑3D.

Una franquicia que sigue acelerando

La saga Fast & Furious —producida por Universal Pictures— suma once películas y más de 7.000 millones de dólares en taquilla mundial, consolidándose como una de las franquicias más exitosas del cine de acción.

En 2026, la serie celebra su 25.º aniversario, mientras el estudio ya confirmó un nuevo capítulo titulado “Fast Forever”, cuyo estreno en cines está previsto para 17 de marzo de 2028.

👀🌎📄 ¿Ya está enterado de las últimas noticias del turismo en Colombia y en el mundo? Lo invitamos a verlas en El Espectador.