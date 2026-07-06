Vancouver: qué hacer en la ciudad donde Colombia jugará los octavos de final del Mundial

El puerto y el skyline de Vancouver reflejan la combinación de naturaleza y vida urbana que caracteriza a la ciudad canadiense. Foto: Cortesía Civitatis

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Tras la victoria frente a Ghana, la selección de Colombia ya tiene marcado en el calendario su próximo reto en el Mundial 2026. El equipo nacional disputará los octavos de final el próximo 7 de julio en Vancouver, una ciudad que, además de recibir uno de los partidos más esperados por los hinchas colombianos, se ha consolidado como uno de los destinos turísticos más atractivos de Canadá.

Ubicada entre el océano Pacífico y las montañas de Columbia Británica, Vancouver combina naturaleza, vida urbana, cultura y gastronomía. Durante el verano, cuando se disputa el torneo, el clima suele ser templado, con temperaturas frescas y jornadas más largas que invitan a descubrir sus parques, barrios históricos y atractivos naturales.

Para quienes viajen a acompañar a la selección, la plataforma de visitas guiadas y excursiones Civitatis recomienda varias experiencias para conocer el destino más allá del partido.

Qué hacer en Vancouver

Una de las formas más completas de conocer la ciudad es comenzar por su centro histórico. Un recorrido a pie permite descubrir lugares emblemáticos como Gastown, reconocido por su famoso reloj de vapor, y Waterfront Station, una de las estaciones ferroviarias más representativas de Vancouver.

Quienes deseen ampliar el itinerario pueden visitar Chinatown y Granville Island, un sector conocido por su mercado, sus espacios culturales y su pequeño puerto deportivo, que se ha convertido en uno de los lugares favoritos tanto de visitantes como de residentes.

Entre las visitas imprescindibles aparece Stanley Park, considerado uno de los parques urbanos más importantes del mundo. Sus senderos, jardines y miradores frente al océano permiten recorrerlo caminando o en bicicleta, mientras ofrecen algunas de las mejores panorámicas de la ciudad.

Para quienes prefieren experiencias en plena naturaleza, uno de los principales atractivos es el Capilano Suspension Bridge Park. Allí se encuentra un puente colgante suspendido a unos 70 metros sobre un bosque centenario, además de pasarelas elevadas que permiten caminar entre las copas de los árboles.

Excursiones cerca de Vancouver

La ubicación de Vancouver también facilita explorar otros destinos de la provincia de Columbia Británica.

Entre las excursiones más populares está Whistler, famoso por sus paisajes de montaña y por haber sido una de las sedes de los Juegos Olímpicos de Invierno de 2010.

Otra alternativa es visitar Victoria, la capital provincial, reconocida por su arquitectura de inspiración británica, su puerto y sus jardines, que la convierten en una de las escapadas más recomendadas para quienes prolongan su estancia en la región.

Con el Mundial como punto de partida, Vancouver se perfila así no solo como la próxima parada de la selección de Colombia, sino también como un destino que ofrece múltiples opciones para combinar el fútbol con el turismo.

Datos útiles para viajar a Vancouver

Destination Vancouver, la organización oficial de promoción turística de Vancouver, Canadá, comparte algunos datos clave.

Hora: Vancouver opera con el huso horario del Pacífico (PT). Por el cambio de horario estacional, suele tener tres horas menos que Colombia entre noviembre y marzo (GMT-8) y dos horas menos entre marzo y noviembre (GMT-7).

Moneda: La moneda oficial es el dólar canadiense (CAD). Aunque la mayoría de establecimientos acepta tarjetas de crédito y débito, es recomendable llevar algo de efectivo.

Idiomas: El inglés y el francés son los idiomas oficiales, aunque la diversidad cultural hace común escuchar mandarín, cantonés, punyabí, coreano y otras lenguas.

Horarios: La mayoría de oficinas y servicios funciona de lunes a viernes, entre las 9:00 a. m. y las 5:00 p. m. Restaurantes, bares y algunos comercios suelen extender su horario en la noche.

Alcohol: La edad mínima para consumir bebidas alcohólicas en Columbia Británica es de 19 años. El consumo en la vía pública está restringido, salvo en algunos parques autorizados.

Visa y documentación: Los viajeros colombianos deben contar con un pasaporte vigente y, por regla general, con una visa de visitante para ingresar o transitar por Canadá. Debido a que las políticas migratorias pueden variar, se recomienda verificar los requisitos exactos antes de viajar en los canales oficiales del Gobierno de Canadá.

Clima: El verano es seco, templado y con jornadas largas. En contraste, el otoño y el invierno se caracterizan por ser muy húmedos, con lluvias constantes, por lo que la ropa impermeable es imprescindible.

Tiempo recomendado: Tres o cuatro días son suficientes para conocer los principales atractivos de la ciudad. Si planea hacer excursiones, conviene reservar más tiempo.

Qué la hace diferente: Vancouver combina montañas, océano y vida urbana en un mismo destino, con fácil acceso a la naturaleza sin renunciar a la oferta gastronómica y cultural.

Avistamiento de ballenas: La temporada ideal va de abril a octubre, cuando es más común observar orcas, ballenas jorobadas y otras especies marinas.

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