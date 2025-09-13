¿Viaja a Europa? Estos son los viajes transfronterizos más asequibles

Muchos viajeros prefieren viajar en carro para conocer diferentes destinos. Foto: Getty Images

Europa es un destino soñado para recorrer por carretera: en cuestión de horas puede pasar de un país a otro, descubrir nuevas culturas y disfrutar de paisajes que cambian con cada frontera. Gracias al Espacio Schengen, viajar en carro es mucho más sencillo, aunque siempre hay que considerar algunos detalles prácticos si piensa alquilar un vehículo para su aventura.

Con esto en mente, el equipo de DiscoverCars.com analizó las principales rutas transfronterizas del continente para descubrir cuáles son las más asequibles y accesibles para los viajeros. El estudio tuvo en cuenta precios de alquiler, tarifas por cruce de frontera, recargos por viajes multipaís y facilidades como la posibilidad de alquileres de ida.

España se lleva la corona

Si planea sus vacaciones desde España, está de suerte. Tres de sus rutas con países vecinos se colaron en el top 10 de las más fáciles y baratas de toda Europa.

España – Portugal (1er lugar): Encabezando la lista, esta ruta obtuvo la puntuación más baja —y por lo tanto, la más conveniente—. Con precios de alquiler desde 203 € por dos semanas en agosto y trayectos tan cortos como dos horas y veinte minutos entre Sevilla y Faro, es perfecta para escapadas al Algarve y sus famosas playas.

España – Francia (2º lugar): En menos de cuatro horas puede pasar de Barcelona a Montpellier, ciudad vibrante, llena de arte urbano y gastronomía mediterránea. Además, dejar su carro de alquiler en Francia resulta sorprendentemente barato, con tarifas de trayecto de ida que van de 15 € a 40 €.

España – Andorra (7º lugar): Ideal para los amantes de la naturaleza y las compras libres de impuestos. Desde Barcelona, el viaje dura unas tres horas, aunque se recomienda avisar a la empresa de alquiler con 48 horas de antelación para evitar contratiempos.

Otras rutas destacadas en Europa

Más allá de España, el estudio reveló otras opciones atractivas para los viajeros que desean explorar distintos países por carretera:

Francia – Bélgica (3º lugar).

Bélgica – Luxemburgo (4º lugar).

Bélgica – Países Bajos y Bélgica – Francia (empatadas en 5º lugar).

Hungría – Croacia (6º lugar).

Estonia – Letonia (8º lugar).

Rumania – Bulgaria y Rumania – Hungría (empatadas en 9º lugar).

Países Bajos – Bélgica y Letonia – Lituania (empatadas en 10º lugar).

Lo que no puede olvidar

DiscoverCars.com recuerda, que, antes de lanzarse a la aventura, debe asegurarse de llevar:

Licencia de conducir válida.

Contrato de alquiler con autorización para viajes transfronterizos.

Documentación del vehículo y seguro (la llamada Carta Verde cuando se requiere).

Pasaporte o documento de identidad para todos los pasajeros.

Visas, en caso de que cruces a países fuera de la UE.

Consejo viajero

Notifique siempre a su empresa de alquiler con antelación sobre sus planes de cruzar fronteras. Algunas compañías exigen avisar 24 o 48 horas antes, y esto puede ahorrarse sorpresas de última hora. Y, por si la señal falla en zonas montañosas o rurales, lleve mapas offline en su celular.

Con un poco de preparación, recorrer Europa en carro se convierte en una experiencia inolvidable: carreteras escénicas, culturas diversas y la libertad de explorar a su propio ritmo.

