Viaja en las vacaciones de octubre: cuánto tiempo se pierde en los peajes y cómo evitarlo

Flypass cuenta con presencia en 172 peajes electrónicos del país para agilizar el paso de los viajeros. Foto: Cortesía Flypass

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Durante la semana de receso escolar y el puente festivo de octubre, las carreteras del país tendrán un incremento importante en el flujo vehicular. Según el Ministerio de Transporte, más de 11 millones de vehículos se movilizarán por las vías nacionales, un volumen que puede traducirse en mayores tiempos de espera en algunos puntos de las rutas, especialmente en los peajes.

Uno de los factores que incide en estas demoras es el método de pago. En promedio, pagar un peaje en efectivo puede tomar alrededor de 25 segundos por vehículo. Así, con cinco automóviles adelante, la espera puede superar los dos minutos en una sola estación. En recorridos que incluyen cerca de diez peajes, estos tiempos pueden acumularse y representar alrededor de 25 minutos adicionales de viaje.

El pago electrónico reduce de manera considerable el tiempo de paso. De acuerdo con Flypass, una transacción puede tomar cerca de dos segundos, lo que permite agilizar el tránsito por las estaciones de peaje, particularmente durante las temporadas de mayor movilidad.

En este contexto, la compañía cuenta con presencia en 172 peajes electrónicos del país. Además del pago de peajes, el servicio permite realizar, desde una misma cuenta, pagos en parqueaderos de centros comerciales a nivel nacional, en las Zonas de Parqueo Pago (ZPP) de Bogotá y en parquímetros de Antioquia.

La compañía también ofrece servicios complementarios para los conductores, como asistencia de batería en todo el país y servicios de alineación y balanceo. La cobertura de los servicios puede consultarse en su página web.

“En temporadas como esta, cada minuto en la carretera cuenta. En Flypass estamos constantemente desarrollando ideas para acompañar a nuestros usuarios en la vía, para que su viaje sea más ágil y tranquilo de principio a fin”, afirmó Juan Manuel Vicente, CEO de Flypass.

La empresa lleva 18 años operando en Colombia y señala que fue pionera en el desarrollo del pago electrónico de peajes en el país. También participó, junto con el Gobierno nacional y otros actores, en la construcción del sistema de interoperabilidad que permite utilizar un mismo medio de pago en peajes administrados por diferentes concesiones.

Para quienes planean viajar durante el puente festivo, revisar previamente la ruta, calcular los tiempos de desplazamiento y utilizar medios de pago que agilicen el paso por los peajes son algunas de las alternativas para reducir las demoras en carretera.

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