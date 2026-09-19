Viajar para conectar: experiencias compartidas ganan terreno entre viajeros

Cartagena ofrece experiencias para descubrir el destino a través de la música, el baile y los encuentros con otros viajeros. Foto: Cortesía Civitatis

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En un contexto marcado por la conexión digital permanente, los viajeros buscan cada vez más actividades que les permitan compartir tiempo, descubrir nuevos lugares y generar recuerdos con otras personas.

Las experiencias han dejado de ser un complemento del viaje para convertirse en parte de aquello que le da sentido. De acuerdo con Skift Research, siete de cada diez viajeros consideran que son las vivencias las que hacen que un viaje valga la pena. Su informe State of Travel 2026 también identifica una mayor valoración de la autenticidad, las emociones y los momentos compartidos frente a la idea de simplemente completar una lista de lugares por conocer.

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Esta tendencia cobra especial relevancia durante el mes de Amor y Amistad, cuando compartir tiempo de calidad se convierte en una oportunidad para fortalecer vínculos. En ese escenario, Civitatis comparte algunas experiencias en Colombia que combinan turismo, gastronomía, naturaleza y aventura.

En Santander, por ejemplo, el rafting por el río Fonce, desde San Gil, propone una actividad en la que la coordinación y el trabajo en equipo son parte fundamental del recorrido. El descenso de 11 kilómetros por los rápidos permite combinar la adrenalina con el contacto con los paisajes naturales de la región.

En Cartagena, una clase de salsa con música en vivo ofrece otra manera de acercarse al destino. Los participantes aprenden pasos básicos y los ponen en práctica en un espacio grupal, una alternativa para compartir con la pareja, los amigos o con otros viajeros.

La gastronomía también aparece como un punto de encuentro. En Bogotá, el free tour gastronómico por La Candelaria recorre mercados y establecimientos del centro de la ciudad para descubrir preparaciones y productos como el ajiaco, las empanadas, las obleas, la arepa santandereana y el café colombiano. Además de probar diferentes sabores, el recorrido permite conocer parte de la historia y las costumbres locales.

En Barranquilla, la conexión pasa por el territorio y la naturaleza. La visita al Ecoparque Ciénaga de Mallorquín permite conocer la biodiversidad de este ecosistema y acercarse a su importancia ambiental. La experiencia incluye una jornada de siembra de mangle, con la que los participantes pueden involucrarse directamente en una actividad de conservación.

Ecoparque Ciénaga de Mallorquín. Foto: Cortesía Unisimón

Otra alternativa se encuentra en Palomino, donde el tubing por el río Don Diego combina una caminata por senderos naturales con un descenso en flotadores por el río. El recorrido propone una jornada al aire libre en la que el paisaje, las conversaciones y el disfrute colectivo hacen parte de la experiencia.

“Hay actividades que adquieren otro significado cuando se viven en compañía. Compartir una mesa, aprender a bailar, enfrentar un reto en equipo o recorrer un destino con otros puede dar lugar a encuentros y recuerdos que difícilmente surgirían de la misma manera en solitario. Y eso también ocurre entre viajeros que no se conocían antes, pero que terminan compartiendo una experiencia que los acerca”, señala Nicolás Posse, Regional Business Development South America de Civitatis.

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