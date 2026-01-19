Logo El Espectador
Río de Janeiro se prepara para recibir ocho millones de personas en el carnaval 2026

Comparsas, megablocos y desfiles reunirán a millones de personas en una celebración que se extenderá hasta el 22 de febrero.

Kevin Stiven Ramírez Quintero
19 de enero de 2026 - 08:59 p. m.
Miles de personas participaron en los primeros desfiles de ‘blocos’ que anticipan el inicio oficial del carnaval en Río de Janeiro.
Foto: EFE - Antonio Lacerda
Río de Janeiro ya vive el ambiente del carnaval y se alista para recibir este año a cerca de ocho millones de personas, entre residentes y turistas, en una de las celebraciones más emblemáticas de Brasil, que promete una fuerte movilización cultural y económica para la ciudad.

Desde el sábado, miles de personas comenzaron a tomarse las calles al ritmo de los ‘blocos’, las tradicionales comparsas callejeras que anticipan el inicio oficial de la fiesta, como mencionó EFE.

Los grupos ‘Folia do Largo do Sapé’ y ‘Tá Chegando a Hora’ fueron los primeros en desfilar entre los 462 autorizados por la Alcaldía para animar las celebraciones que se extenderán hasta el jueves 22 de febrero.

Las comparsas, acompañadas por bandas musicales y pequeñas baterías de percusión, recorrieron barrios de las zonas norte y oeste seguidas por cientos de asistentes, muchos de ellos con los típicos disfraces de carnaval.

Otros grupos no oficiales también ocuparon las calles del centro durante la mañana, sin que se registraran incidentes, aunque sin acceso a servicios auxiliares por no contar con autorización municipal.

Una agenda multitudinaria

La agenda oficial prevé 462 desfiles entre las 803 solicitudes recibidas por la Alcaldía para 2026, 118 más que el año anterior. Por razones logísticas, se dio prioridad a los grupos tradicionales, aunque se incluyeron 35 nuevos blocos.

El centro de la ciudad concentrará la mayor cantidad de presentaciones, seguido por zonas turísticas como Copacabana e Ipanema.

La programación incluye opciones para públicos infantiles y familiares, así como grandes concentraciones tradicionales que reúnen a más de un millón de asistentes, como el ‘Cordão da Bola Preta’, y los ‘megablocos’, encabezados por artistas reconocidos como Anitta.

Seis millones en las calles y dos millones en el sambódromo

Se espera que solo en los desfiles callejeros participen cerca de seis millones de personas, mientras que otros dos millones asistirán a los majestuosos desfiles del sambódromo.

Además del impacto cultural, la fiesta tendrá un fuerte efecto económico. “El año pasado el Carnaval generó 5.700 millones de reales (1.065 millones de dólares) para la economía carioca, y la expectativa es que este valor sea aún mayor en 2026”, afirmó Bernardo Fellows, presidente de la empresa municipal de turismo Riotur, durante una rueda de prensa de la Alcaldía.

Con música, danza y comparsas recorriendo la ciudad durante más de un mes, Río de Janeiro vuelve a prepararse para una celebración que moviliza multitudes y reafirma su lugar como uno de los mayores espectáculos populares del mundo.

Río está de moda

Si bien el Carnaval es uno de los eventos más emblemáticos de Rio de Janeiro, la ciudad brasileña recibió en 2025 cerca de dos millones de turistas extranjeros, una cifra récord según AFP, gracias a precios atractivos y una vibrante vida cultural.

Las playas, el Pan de Azúcar y la estatua del Cristo Redentor siguen siendo atracciones imperdibles y altamente “instagramables”, pero la “Ciudad Maravillosa” ofrece cada vez más experiencias alternativas popularizadas en redes sociales.

La magia cobra vida especialmente de noche, con samba en pequeños bares de barrio o conciertos gratuitos en la playa de Copacabana, como los masivos recitales de Madonna en 2024 y Lady Gaga en 2025, que contribuyeron a atraer las miradas del mundo.

La Rua do Senado, en el viejo centro, es uno de los focos de la vida nocturna con sus edificios antiguos de la época colonial y revitalizada en los últimos años por bares con terrazas. De hecho, la revista Time Out la eligió como la calle más “cool” del mundo.

