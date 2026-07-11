Viajar sin esconderse: el nuevo criterio que marca las decisiones de la comunidad LGBTQIA+

El respeto por la diversidad y las políticas de inclusión influyen cada vez más en las decisiones de viaje de la comunidad LGBTQIA+, según el estudio Travel Proud 2026 de Booking.com. Foto: Getty Images - Getty Images

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La posibilidad de viajar sin ocultar la identidad se ha convertido en uno de los principales criterios para la comunidad LGBTQIA+ al momento de elegir un destino. Así lo concluye el estudio Travel Proud 2026, de Booking.com, según el cual el 79 % de las personas viajeras LGBTQIA+ en Colombia prioriza lugares donde pueda expresarse libremente en los espacios públicos.

El informe muestra que el contexto social pesa cada vez más en la decisión de viajar. El 62 % de las personas consultadas afirma que está dispuesto a pagar más por visitar destinos con un historial favorable en derechos humanos, mientras que el 51 % evitaría un país si existen reportes recientes de violencia contra personas LGBTQIA+, incluso cuando la legislación no sea restrictiva.

Las leyes también influyen en la elección. El 47 % asegura que no viajaría a países con normas en contra de la comunidad LGBTQIA+, y el 46 % descarta destinos que recientemente hayan aprobado legislación considerada discriminatoria.

Los resultados reflejan, además, que la autenticidad pesa más que el atractivo turístico. Solo el 25 % estaría dispuesto a ocultar su identidad para visitar un lugar que siempre ha querido conocer.

Alojamientos: la inclusión también cuenta

El estudio evidencia que las políticas de inclusión de los alojamientos también influyen en las reservas.

Para el 60 % de las personas encuestadas, las prácticas sociales y ambientales de un establecimiento son tan importantes como su compromiso con la inclusión de huéspedes LGBTQIA+. Además, el 46 % revisa cómo ese alojamiento trata a sus colaboradores LGBTQIA+ antes de reservar.

La investigación también señala que el 55 % se siente más seguro al hospedarse en cadenas internacionales, al considerar que suelen contar con políticas más claras contra la discriminación.

En contraste, el 33 % evita establecimientos que solo muestran apoyo a la comunidad durante el Mes del Orgullo, sin mantener acciones o políticas inclusivas durante el resto del año.

Como parte de esta apuesta por un turismo más inclusivo, Booking.com impulsa Travel Proud, un programa gratuito de capacitación dirigido a alojamientos de todo el mundo.

La iniciativa busca brindar herramientas para que hoteles y otros establecimientos ofrezcan una atención más inclusiva y acogedora para todas las personas, independientemente de su orientación sexual o identidad de género, promoviendo experiencias de viaje en las que cada huésped pueda sentirse bienvenido.

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