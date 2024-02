¿Viajará a Nueva York? Así puede conseguir entradas 2x1 en espectáculos de Broadway

New York City Tourism + Conventions, la organización oficial de promoción turística de la ciudad de Nueva York, anunció el regreso de NYC Off-Broadway WeekSM con la oferta de boletos 2x1 para 31 espectáculos teatrales. Este programa bianual, que brinda más de una docena de nuevos espectáculos, se llevará a cabo del 12 de febrero al 3 de marzo de 2024.

“La NYC Off-Broadway Week de esta temporada ofrece al público 17 nuevas producciones, destacando algunos de los teatros más innovadores de la ciudad a un valor increíble”, expresó el presidente y CEO de NYC Tourism + Conventions, Fred Dixon. “La Liga Off-Broadway ha sido nuestro socio en el programa durante 16 años consecutivos. Su apoyo nos permite ofrecer una experiencia enriquecedora para el público y ha creado oportunidades para cientos de producciones a lo largo de esos años”.

La lista de las producciones participantes en NYC Off-Broadway Week para este invierno 2024 incluye:

A Perfect Peace *

All The Devils Are Here

The Apiary *

Blue Man Group

Brooklyn Laundry *

Cinderella The Musical

Dead Outlaw *

Drunk Shakespeare

Eva Luna

Five The Parody Musical *

Friel Project - Aristocrats *

Friends! The Musical Parody

Gazillion Bubble Show

Hotel Happy *

Jack Tucker: Comedy Standup Hour *

Jonah *

La Breve Y Maravillosa Vida De Oscar Wao

The Life And Slimes Of Marc Summers *

Make Me Gorgeous *

Munich Medea: HAPPY FAMILY *

Nicole Travolta Is Doing Alright *

Nina Conti: The Dating Show *

The Office! A Musical Parody

Perfect Crime

Pericles *

Play That Goes Wrong

Radojka

Singfeld! A Musical About Nothing

Tennessee Williams’s The Night Of The Iguana *

Titanique