Viaje a España esta temporada: siete rutas para disfrutar de la naturaleza

Ya sea entre los bosques del norte o los desfiladeros del sur, España ofrece rutas que permiten desconectarse del ruido. Foto: eli ramos

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Si planea viajar a España en esta temporada, el otoño ofrece una oportunidad única para descubrir paisajes que se transforman en una sinfonía de tonos ocres, dorados y rojizos. Desde senderos que guardan leyendas hasta rutas que combinan arte y naturaleza, el país ibérico invita a perderse entre bosques encantados, montañas imponentes y valles llenos de historia.

A continuación le presentamos las siete rutas que la web de viajes Holidayguru ha seleccionado como aquellas que vale la pena explorar en pareja, con amigos o en familia.

1. Senda del Oso (Asturias)

Antiguamente, este recorrido servía como vía ferroviaria para el transporte de carbón entre los valles de Teverga y Quirós. Hoy, convertida en una de las sendas más emblemáticas del norte español, la Senda del Oso atraviesa frondosos bosques y túneles naturales. Además, se encuentra muy cerca de un parque dedicado al oso pardo cantábrico, símbolo de la fauna asturiana. Puede recorrerse a pie o en bicicleta, ideal para quienes buscan contacto directo con la naturaleza.

2. Ruta de las Caras (Cuenca)

En la localidad de Buendía, en la provincia de Cuenca, podrá descubrir más de 70 esculturas talladas en la roca a lo largo de un sendero de unos tres kilómetros. Estas figuras monumentales, que emergen de la piedra en plena naturaleza, forman un museo al aire libre que combina arte, historia y paisaje. Es una ruta accesible, perfecta para disfrutar en familia durante los meses otoñales.

3. Camino de la Bruja (Lleida)

En el corazón del Valle de Arán, esta ruta parte desde el pueblo de Tredós y ofrece una experiencia singular entre pinos, montañas y leyendas. A lo largo del recorrido, se encontrará con elementos simbólicos como una escoba, un sombrero gigante o incluso la casa de la bruja, lo que convierte el paseo en una aventura mágica para grandes y chicos.

4. Bosque Pintado de Poblet (Tarragona)

Esta ruta es una de las más originales de Cataluña. En ella, el artista Genís Conell transformó un bosque entero en un espacio artístico al aire libre, decorando árboles y rocas con pinturas y esculturas coloridas. El resultado es un paseo que combina arte contemporáneo, senderismo y naturaleza, ideal para quienes disfrutan de experiencias creativas en entornos naturales.

5. Senda de Monte Hozarco (Cantabria)

Ubicada en el norte de España, esta ruta invita a adentrarse en un paisaje de robles, hayas y castaños que parece sacado de un cuento. Las figuras que aparecen a lo largo del camino representan personajes de la mitología cántabra: hadas, duendes y brujas que acompañan al viajero entre la niebla otoñal. El recorrido finaliza en el mirador de Santa Catalina, desde donde se obtienen vistas espectaculares de los Picos de Europa.

6. Caminito del Rey (Málaga)

Considerado uno de los senderos más impactantes de España, el Caminito del Rey serpentea entre desfiladeros y acantilados de vértigo. Esta pasarela suspendida en las montañas de Málaga fue inaugurada por el rey Alfonso XIII en 1921 y hoy está totalmente acondicionada para visitantes mayores de ocho años. Con sus tres kilómetros de pasarelas colgantes, es una experiencia que mezcla adrenalina, historia y paisajes inolvidables.

7. Ruta del Río Borosa (Jaén)

Dentro del Parque Natural de las Sierras de Cazorla, Segura y Las Villas, esta ruta sigue el curso del río Borosa entre cascadas, túneles y paredes de roca. Es uno de los recorridos más populares de Andalucía, accesible y perfecto para el senderismo familiar. Además, ofrece la posibilidad de observar aves y otros animales propios del bosque mediterráneo.

El otoño es una estación privilegiada para quienes disfrutan de los paseos tranquilos, la fotografía y el aire fresco. Ya sea entre los bosques del norte o los desfiladeros del sur, España ofrece rutas que permiten desconectarse del ruido y reconectarse con la belleza natural. Si está pensando en un viaje diferente esta temporada, estas siete rutas son una invitación abierta a explorar el país a otro ritmo: el de la naturaleza.

👀🌎📄 ¿Ya está enterado de las últimas noticias del turismo en Colombia y en el mundo? Lo invitamos a verlas en El Espectador.