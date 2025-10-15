Turismo pet-friendly: cómo viajar con su mascota de forma segura y responsable

Con estos tips tendrá un excelente viaje al lado de su mejor amigo de cuatro patas. Foto: Getty Images

El turismo pet-friendly es una tendencia en crecimiento que permite a los viajeros disfrutar de sus vacaciones sin dejar a sus mascotas en casa. Este tipo de turismo promueve espacios y servicios adaptados para garantizar el bienestar animal durante todo el trayecto.

Antes de planificar un viaje, es fundamental que el dueño priorice las necesidades de su mascota, evalúe si está preparada para desplazarse y elija destinos, alojamientos y medios de transporte que aseguren su comodidad y seguridad. Viajar con un animal implica responsabilidad, planificación y empatía, elementos esenciales para una experiencia positiva para ambos.

Alojamiento y servicios adecuados

Los establecimientos que se consideran pet-friendly deben contar con espacios adaptados para las necesidades de las mascotas. Esto incluye zonas verdes, bebederos, áreas para paseo, y, en algunos casos, servicios de cuidado o guardería. Además, es relevante que los alojamientos comuniquen con claridad sus políticas respecto al tamaño, raza o número de animales permitidos.

Algunos hoteles incluso ofrecen menús especiales, camas personalizadas o kits de bienvenida, lo que demuestra el interés del sector en atender a este creciente segmento de viajeros.

¿Qué deben considerar los dueños?

Antes de viajar, los propietarios deben asegurarse de que su mascota esté en condiciones óptimas de salud, cuente con las vacunas al día y porte su identificación correspondiente. También se recomienda revisar las normativas del destino, ya que algunos lugares restringen el ingreso de animales a playas, parques o restaurantes.

Durante el viaje, es importante mantener rutinas similares a las del hogar: ofrecer alimento en horarios regulares, garantizar descansos frecuentes y evitar la exposición a altas temperaturas.

También se recomienda llevar una maleta exclusiva con sus objetos personales, como juguetes, cama, correa, bolsas higiénicas y botiquín básico, lo facilita el bienestar del animal y evita inconvenientes.

Transporte pet-friendly: seguridad ante todo

El traslado es uno de los aspectos más importantes a considerar en un viaje con mascotas. En trayectos por carretera, se recomienda utilizar transportadoras o arneses de seguridad que impidan movimientos bruscos y reduzcan el riesgo de accidentes.

Si el desplazamiento es en avión, cada aerolínea establece sus propias normas: algunas permiten que las mascotas viajen en cabina si cumplen con el peso y tamaño permitidos, mientras que otras exigen que lo hagan en bodega bajo estrictas medidas de seguridad.

En el transporte público, cada país o ciudad cuenta con reglamentaciones específicas. Es aconsejable informarse con antelación y portar siempre la documentación sanitaria requerida. En cualquier medio de transporte, lo esencial es garantizar que el animal se sienta tranquilo, hidratado y en un ambiente ventilado.

Recomendaciones para un turismo responsable

Las autoridades turísticas aconsejan planificar con anticipación y elegir destinos que promuevan la convivencia respetuosa entre viajeros con y sin mascotas. Asimismo, se recomienda mantener una conducta responsable: recoger los desechos, evitar ruidos molestos y respetar los espacios comunes.

El turismo pet-friendly no solo amplía las oportunidades de viaje, sino que también refuerza el vínculo entre las personas y sus animales, promoviendo valores de empatía, cuidado y responsabilidad en cada experiencia.

