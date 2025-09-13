Viajeros podrán ahorrar hasta 75 % en hoteles y acceder a vuelos gratis en septiembre

La campaña incluye descuentos en vuelos, alojamientos, paquetes y actividades hacia destinos nacionales e internacionales. Foto: Getty Images

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Con motivo de su aniversario número 26, Despegar lanzó una campaña con promociones para que los colombianos planeen sus próximas vacaciones. Hasta el 21 de septiembre, los viajeros podrán acceder a descuentos en vuelos, hoteles, paquetes y actividades tanto nacionales como internacionales.

En esta edición, la compañía ofrece beneficios como hasta 75 % de descuento en hoteles internacionales, hasta un millón de pesos de rebaja en paquetes al Caribe a través de su App y la posibilidad de recibir un cupón para volar gratis con JetSmart en compras superiores a $600.000 en hoteles de Colombia. Además, en todos los canales —tiendas físicas, web y aplicación— los clientes podrán pagar en tres cuotas sin interés con Banco Falabella, AV Villas y Banco Popular.

Tendencias de los viajeros colombianos

De acuerdo con la compañía, en la primera semana de aniversario se registró un incremento del 24 % en las búsquedas para octubre, especialmente durante la semana de receso escolar. Los colombianos muestran interés en viajes nacionales de dos a cuatro noches, mientras que en destinos internacionales la preferencia son estadías de más de siete noches.

En cuanto a alojamiento, los hoteles cuatro estrellas con desayuno incluido concentran el 35 % de las búsquedas, seguidos por los all inclusive con el 20 %. Los destinos más consultados han sido Cartagena (16 %), Punta Cana (15 %), Santa Marta (10 %) y San Andrés (10 %).

Promociones destacadas del aniversario

Viajes en familia : más de 50 hoteles en Cartagena, Punta Cana, Panamá y México con niños gratis.

Viajar por Colombia : descuentos de $300.000 en hoteles y paquetes con la cadena Decameron.

Ahorro extra: promociones especiales con bancos aliados que se activan cada día y son acumulables con cupones.

“Estamos muy emocionados de celebrar un nuevo aniversario junto a los colombianos. Queremos agradecer la confianza de quienes nos eligen e invitarlos a aprovechar estas promociones para planear sus próximas vacaciones y disfrutar experiencias únicas dentro y fuera del país”, afirmó Pablo Jaitman, Country Manager de Despegar Colombia.

Las ofertas estarán disponibles hasta el 21 de septiembre. Tenga en cuenta que aplican términos y condiciones.

👀🌎📄 ¿Ya está enterado de las últimas noticias del turismo en Colombia y en el mundo? Lo invitamos a verlas en El Espectador.