Viajes para safaris en el Parque Nacional de Nairobi, la apuesta turística de Uber

Una jirafa recorre una zona del Parque Nacional de Nairobi (el único situado en una capital en el mundo) cercana a las vías del tren que une la capital de Kenia con la ciudad costera de Mombasa. Foto: EFE - AUGUSTO MOREL

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Coincidiendo con su décimo aniversario en el país, la multinacional lanzó Uber Safari, un servicio que permite a los viajeros contratar recorridos guiados por el Parque Nacional de Nairobi, la única capital del mundo con una reserva de vida silvestre de estas dimensiones.

La iniciativa, desarrollada en alianza con el Ministerio de Turismo, el Servicio de Vida Silvestre de Kenia y operadores locales, busca acercar la experiencia del safari a más visitantes y, al mismo tiempo, generar ingresos para las comunidades que dependen de esta actividad.

Los usuarios pueden reservar con antelación un tour de tres horas a través de la aplicación. En las expediciones diurnas —que cuestan 25.000 chelines kenianos (unos 163 euros) por vehículo de hasta siete pasajeros— es posible ver jirafas, leones, hipopótamos, búfalos y cebras en su entorno natural.

Los safaris nocturnos, por 40.000 chelines (unos 262 euros) en vehículos de hasta cinco personas, ofrecen una perspectiva distinta: avistar depredadores en plena caza, acompañados de un guardabosques.

Según Imran Manji, gerente general de Uber para África oriental, “el turismo juega un papel vital en la economía de Kenia y, con Uber Safari, estamos abriendo nuevas formas de conexión con la vida silvestre mientras apoyamos a los operadores locales”.

El turismo en Kenia representa más del 10 % del PIB y genera alrededor del 5,5 % del empleo formal. Con esta apuesta, Uber no solo diversifica su portafolio de servicios, sino que también busca contribuir a que más viajeros descubran, sin salir de Nairobi, una de las experiencias de vida salvaje más singulares del mundo.

¿Qué ver en el Parque Nacional de Nairobi?

Pero el Parque Nacional de Nairobi ofrece mucho más que safaris convencionales. A solo siete kilómetros del centro de la ciudad, este espacio combina escenas únicas: manadas de ñus cruzando la sabana mientras al fondo se recortan los rascacielos o aviones en aproximación al aeropuerto.

Entre sus principales atractivos destacan:

Rinocerontes negros en peligro de extinción : el parque alberga una de las poblaciones más densas del país y cuenta con programas de conservación ejemplares.

Cuatro de los “Cinco Grandes” : leones, leopardos, rinocerontes y búfalos, además de jirafas, impalas, cebras y avestruces.

Orfanato de Elefantes David Sheldrick : santuario que rescata y cría elefantes y rinocerontes huérfanos; la visita durante la hora de la alimentación es una experiencia inolvidable.

Monumento a la Quema de Marfil : sitio histórico que simboliza el compromiso de Kenia contra el comercio ilegal de marfil.

Migración de ñus y cebras: entre julio y octubre, miles de animales atraviesan el parque en busca de pastos frescos, ofreciendo uno de los espectáculos más impresionantes de la naturaleza.

Claves para visitar el Parque Nacional de Nairobi