Viajes por el Mundial 2026: así aumentó el interés de los colombianos por Kansas City

Cada vez más colombianos planean viajar para vivir el Mundial desde las tribunas y recorrer la ciudad sede del partido. Foto: EFE - AMY KONTRAS

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La clasificación de Colombia a los dieciseisavos de final del Mundial de 2026 no solo desató la expectativa por el próximo partido de la Selección. También generó un efecto inmediato en el turismo: Kansas City, una ciudad poco habitual en los itinerarios de los viajeros colombianos, se convirtió en uno de los destinos con mayor crecimiento en las búsquedas de vuelos y alojamiento.

Según datos de Booking.com, las búsquedas realizadas por viajeros colombianos hacia Kansas City aumentaron 4.447 % frente al mismo periodo del año anterior para las fechas en las que se disputará el encuentro de la Selección. Por su parte, Viajes Falabella reportó que, desde el triunfo frente a Portugal y la confirmación de Kansas City como sede del partido de dieciseisavos, las búsquedas hacia ese destino crecieron más de 1.000 %.

El comportamiento refleja una tendencia que ha venido fortaleciéndose en los últimos años: el auge del turismo deportivo, impulsado por viajeros que organizan sus vacaciones alrededor de grandes eventos internacionales.

“Hemos registrado un crecimiento muy positivo en las búsquedas hacia Kansas. Incluso antes de confirmarse si la Selección jugaría allí o en Toronto, desde la semana pasada venimos observando incrementos significativos frente al mismo período del año anterior”, afirmó Daniel Figueroa, gerente comercial de Viajes Falabella.

El directivo agregó que el comportamiento responde al interés de los colombianos por acompañar a la Selección y a un contexto económico favorable para quienes planean viajar a Estados Unidos.

“Sabemos que los colombianos siguen a la Selección por naturaleza y, a medida que el torneo avance, esperamos mantener cifras destacadas como las vistas en la Copa América. Además, este es un momento propicio para viajar, considerando la cotización del dólar que favorece la dinámica impulsada por el torneo global”, señaló.

El fútbol también mueve el turismo

El interés por viajar para asistir a eventos deportivos también aparece reflejado en un estudio de Booking.com realizado entre viajeros de seis países.

La encuesta encontró que el 81 % de los colombianos se considera aficionado al fútbol y que el 65 % estaría dispuesto a viajar específicamente para asistir a un partido. Además, el 44 % aseguró haber hecho nuevos amigos durante un evento deportivo, lo que evidencia el componente social que ha adquirido este tipo de viajes.

Más allá del partido, los viajeros suelen aprovechar la visita para conocer el destino, recorrer su oferta gastronómica y participar en actividades culturales, una tendencia que ha convertido a los grandes torneos deportivos en motores para el sector turístico.

Reservar con anticipación

Ante el aumento de la demanda por los compromisos del Mundial, Viajes Falabella recomienda reservar vuelos y alojamiento lo antes posible, ya que los hoteles cercanos al estadio suelen agotarse rápidamente y las tarifas aumentan conforme se acerca el partido.

La agencia también aconseja comparar paquetes turísticos con reservas independientes y considerar vuelos con escalas, que en muchos casos ofrecen mejores precios. Asimismo, recuerda que las entradas al estadio deben adquirirse únicamente a través de los canales oficiales del torneo y que los viajeros colombianos necesitan pasaporte vigente y visa estadounidense para ingresar al país.

El comportamiento de las búsquedas confirma cómo el Mundial está impulsando nuevas dinámicas para el turismo colombiano. En esta ocasión, una ciudad que rara vez figuraba entre los destinos internacionales más buscados pasó, en cuestión de días, a convertirse en el punto de encuentro de miles de aficionados que esperan acompañar a la Selección en su camino por la Copa del Mundo.

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