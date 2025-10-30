Wingo inaugura su nueva ruta directa entre Bogotá y Ciudad de Guatemala

Arco de Santa Catalina, en Antigua Guatemala (Guatemala). Foto: EFE - Andrea Godínez

La aerolínea de bajo costo Wingo, filial de Copa Holdings, celebró este miércoles su vuelo inaugural entre Bogotá y Ciudad de Guatemala, marcando un nuevo hito en su expansión por Centroamérica. Con esta apertura, Wingo se convierte en la única aerolínea low cost que conecta de forma directa las capitales de Colombia y Guatemala.

La nueva ruta contará con tres frecuencias semanales —los lunes, miércoles y viernes—, lo que permitirá a los viajeros disfrutar de escapadas cortas o planificar agendas corporativas flexibles. En total, la compañía ofrecerá más de 50 mil sillas anuales, fortaleciendo el turismo y los lazos comerciales entre ambos países.

Un puente aéreo para el turismo y los negocios

El lanzamiento llega en un contexto de crecimiento sostenido del intercambio bilateral. De acuerdo con el Instituto Guatemalteco de Turismo, durante el primer semestre de 2025 viajaron 67 mil guatemaltecos a Colombia, un aumento del 30% frente al mismo periodo de 2024. En sentido contrario, 39 mil colombianos visitaron Guatemala, cifra que representa un crecimiento del 9%.

“Estamos muy contentos de inaugurar esta ruta entre Bogotá y Ciudad de Guatemala, una conexión estratégica que dinamiza el turismo y los negocios entre ambos países”, señaló Eduardo Lombana, CEO de Wingo. “Seguimos apostando por la expansión internacional con una propuesta de bajo costo que promueva más viajes en América Latina”, añadió.

Conectividad y seguridad

Durante la ceremonia inaugural, el director de la Aeronáutica Civil de Colombia, general (r) Henry Pinto, destacó la importancia de ampliar la conectividad aérea del país.

“La apertura de nuevas rutas directas fortalece la conectividad del país y brinda a los usuarios más alternativas de viaje. La Aerocivil trabaja junto a aerolíneas como Wingo bajo los más altos estándares de seguridad, eficiencia y transparencia”, afirmó.

Por su parte, el embajador de Guatemala en Colombia, Oscar Villagrán, subrayó el valor de esta conexión para el fortalecimiento de los vínculos entre ambos países.

“Esta ruta directa acercará aún más a nuestros pueblos, facilitando el flujo de visitantes, el intercambio cultural y las oportunidades de inversión”, señaló. “Guatemala abre sus puertas a más colombianos que desean descubrir nuestra riqueza natural, arqueológica y gastronómica”.

Un impulso para la conectividad regional

Desde ProColombia, su presidenta Carmen Caballero celebró el lanzamiento como un paso clave en el posicionamiento internacional del país:

“Cada nueva ruta fortalece nuestro propósito de consolidar a Colombia como un hub estratégico que conecta a América Latina con el mundo. Esta conexión directa con Guatemala impulsa tanto el turismo como las oportunidades empresariales”, destacó.

A su vez, Natalí Leal, gerente general de OPAIN, empresa operadora del aeropuerto El Dorado, afirmó que la nueva operación “fortalece el papel de Bogotá como un centro de conexiones en Latinoamérica”, subrayando que el aeropuerto capitalino continúa consolidándose como “un hub moderno y eficiente, que impulsa el desarrollo económico y la conectividad regional”.

Guatemala, un destino que conquista a más colombianos

Según datos del Instituto Guatemalteco de Turismo (INGUAT), 39 mil colombianos visitaron Guatemala durante el primer semestre de 2025, lo que representa un incremento del 9% frente al mismo periodo del año anterior.

“Colombia es uno de nuestros principales mercados emisores en Sudamérica: en 2024 recibimos a más de 58 mil visitantes colombianos, y solo en los primeros meses de 2025 ya superamos los 25 mil. Esta nueva conexión facilitará que más viajeros descubran la riqueza natural, cultural y gastronómica que Guatemala ofrece al mundo”, destacó Harris Whitbeck, director general del INGUAT.

El encanto único de Guatemala

La nueva ruta conecta a los colombianos con Ciudad de Guatemala, un destino vibrante que combina modernidad y tradición, y que sirve como punto de partida para explorar una de las culturas más ricas del continente.

La capital ofrece una escena cultural en crecimiento, con museos, arte urbano y una vida nocturna diversa, pero también abre la puerta a tesoros como Antigua Guatemala, joya colonial declarada Patrimonio de la Humanidad; el Lago Atitlán, rodeado de volcanes y aldeas indígenas; y el Parque Nacional Tikal, corazón de la antigua civilización maya.

La gastronomía guatemalteca también seduce a los viajeros con una fusión de raíces indígenas y mestizas. Platos como el pepián, el kak’ik (caldo rojo de pavo de origen maya) y los chuchitos —una versión local del tamal— se complementan con productos emblemáticos como el café de altura, el chocolate artesanal y los postres elaborados con maíz, plátano y canela.

Además, la ruta llega justo a tiempo para algunas de las temporadas turísticas más atractivas del país, como el Festival de Barriletes Gigantes, celebrado en noviembre en Sumpango y Santiago Sacatepéquez, una tradición ancestral llena de color y simbolismo. También coincide con la temporada seca, entre noviembre y abril, ideal para recorrer los volcanes, lagos y ruinas arqueológicas que hacen de Guatemala un destino inolvidable.

Con una duración aproximada de 3 horas y 30 minutos, el nuevo vuelo directo de Wingo permitirá a los colombianos viajar sin escalas y a bajo costo a un país que combina cultura viva, naturaleza exuberante y hospitalidad, abriendo una nueva puerta al corazón del mundo maya.

Una red que sigue creciendo

Con esta nueva conexión, Wingo alcanza 37 rutas activas en 20 ciudades de 11 países, consolidando una de las operaciones de bajo costo más robustas de América Latina.

Los tiquetes hacia Ciudad de Guatemala ya están disponibles, con tarifas desde USD 112 por trayecto, incluyendo tasas e impuestos.

