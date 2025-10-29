Así puede entrar al camerino de Mentiras, All Star con Belinda. ¡Es gratis!

Belinda será la Anfitriona de una Experiencia exclusiva en Airbnb. Foto: Cortesía Airbnb - ALEX_CORDOVA

La artista mexicana Belinda abrirá su camerino y su mundo a un grupo de afortunados fanáticos en una experiencia única organizada junto a Airbnb. Bajo el formato de Experiencia Airbnb Originals, la cantante será la anfitriona de un recorrido exclusivo por el backstage de Mentiras, All Stars, el icónico musical mexicano donde actualmente participa.

La cita será el sábado 8 de noviembre, cuando Belinda recibirá a los asistentes en el teatro para guiarlos personalmente por los espacios más íntimos de la producción, incluido su camerino, especialmente diseñado para la ocasión. Durante la jornada, los invitados podrán conocer los secretos del montaje, compartir con la artista y disfrutar de momentos únicos de música y nostalgia.

“La música y el arte han sido mi refugio, mi manera de sanar y de celebrar la vida. Poder abrir mi mundo a quienes siempre han creído en mí es un regalo que me llena el corazón. Esta Experiencia con Airbnb es mi forma de decirles ‘gracias’ por cada momento y por cada canción que cantamos juntos”, comentó Belinda al anunciar la colaboración.

La experiencia incluirá un tour tras bambalinas, un karaoke privado con la intérprete de Luz sin gravedad, acceso al camerino personal de Belinda —donde los asistentes podrán conocer sus accesorios y looks más representativos—, así como asientos VIP para disfrutar del espectáculo desde las mejores ubicaciones del teatro.

La reserva para participar podrá solicitarse a partir del viernes 31 de octubre a las 11:00 hrs (hora de la Ciudad de México) a través del sitio airbnb.com/belinda. La entrada será gratuita, aunque el transporte y hospedaje correrán por cuenta de los asistentes.

Además, el domingo 9 de noviembre, el público podrá ver a Belinda compartir escenario con Amanda Miguel, en una de sus últimas presentaciones dentro del musical, que ha sido aclamado por rescatar los grandes himnos del pop latino de los años ochenta.

Con esta iniciativa, Airbnb continúa ampliando su oferta de experiencias únicas que acercan a los fans con sus ídolos. La plataforma ha desarrollado proyectos similares con artistas internacionales como Sabrina Carpenter, quien recientemente abrió su set de Short N’ Sweet TV Show a sus seguidores, permitiéndoles vivir el detrás de cámaras de su gira y su proceso creativo.

La Experiencia con Belinda consolida la presencia de Airbnb dentro de la cultura pop y refuerza la conexión entre la música, el teatro y los fans, ofreciendo una oportunidad irrepetible para quienes sueñan con conocer de cerca el universo de una de las artistas más queridas del pop latino.

