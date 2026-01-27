Mitos de viaje en Colombia: lo que muchos creen al comprar vuelos y planear vacaciones

Los precios de los vuelos no se determinan por la hora de compra, sino por factores como la demanda. Foto: Getty Images

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Al momento de planear un viaje, muchos colombianos recurren a consejos populares que prometen ahorrar dinero o asegurar mejores experiencias. Sin embargo, varios de estos “trucos”, ampliamente difundidos en conversaciones cotidianas y redes sociales, carecen de sustento real. En un contexto donde la tecnología y las herramientas digitales tienen cada vez más protagonismo, algunos mitos incluso se han fortalecido.

Ante este panorama, Despegar, la empresa de tecnología de viajes líder en Latinoamérica, desmitifica algunas de las creencias más comunes entre los viajeros y comparte recomendaciones prácticas para planear viajes de forma informada, simple y enfocada en la experiencia.

“Hoy los viajeros colombianos buscan cada vez más claridad, confianza y soluciones simples al momento de organizar sus viajes. Nuestro rol desde Despegar es acompañarlos con información transparente y tecnología que les permita elegir mejor, optimizar su presupuesto y enfocarse en disfrutar la experiencia”, señaló Pablo Jaitman, Country Manager de Despegar Colombia.

Los mitos más frecuentes

Mito 1: Comprar vuelos en la madrugada es más barato

La idea de despertarse a altas horas de la noche para encontrar tiquetes más económicos sigue muy presente. No obstante, los precios de los vuelos no se determinan por la hora de compra, sino por factores como la demanda, la disponibilidad de asientos y la anticipación con la que se realiza la reserva.

Mito 2: La inteligencia artificial consigue códigos de descuento fácilmente

Aunque las herramientas de inteligencia artificial pueden ser aliadas para comparar opciones o resolver dudas, los códigos de descuento válidos dependen únicamente de promociones oficiales y acuerdos comerciales. No existe una fórmula automática ni garantizada para obtener descuentos mediante IA.

Mito 3: Viajar solo con dólares siempre es más conveniente

Muchos viajeros creen que llevar dólares asegura mejores precios en cualquier destino. Sin embargo, en varios países el tipo de cambio puede resultar desfavorable. En estos casos, pagar con moneda local o utilizar medios de pago electrónicos puede evitar costos adicionales por conversión.

Mito 4: Repetir una búsqueda hace que suban los precios

Existe la percepción de que consultar varias veces un mismo vuelo incrementa automáticamente su valor. En realidad, aunque las cookies pueden influir en la publicidad o el orden de los resultados, no alteran el precio real del tiquete. Las variaciones responden a la demanda, la disponibilidad y las políticas de las aerolíneas.

Planear un viaje con información confiable y herramientas adecuadas permite tomar mejores decisiones y disfrutar la experiencia desde el primer momento. Comparar opciones, definir un presupuesto con anticipación y utilizar plataformas que integran múltiples alternativas en un solo lugar son claves para viajar sin sorpresas.

👀🌎📄 ¿Ya está enterado de las últimas noticias del turismo en Colombia y en el mundo? Lo invitamos a verlas en El Espectador.