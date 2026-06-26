Wingo y Latam refuerzan la conexión aérea con Venezuela tras el cierre de Maiquetía

Wingo adelantó el inicio de su ruta Bogotá-Valencia y LATAM operará vuelos extraordinarios mientras se restablecen las operaciones en Maiquetía. Foto: EFE - Alberto Valdés

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Las aerolíneas que operan entre Colombia y Venezuela continúan implementando medidas para mitigar las afectaciones tras los terremotos del 24 de junio y el cierre temporal del Aeropuerto Internacional de Maiquetía, principal terminal aérea de Caracas. Como parte de esa respuesta, Wingo adelantó el inicio de su nueva ruta entre Bogotá y Valencia, mientras que LATAM Airlines Colombia programó vuelos especiales y amplió las opciones de flexibilidad para sus pasajeros.

Wingo anunció que su nueva ruta Bogotá-Valencia comenzará a operar el próximo 3 de julio de 2026, once días antes de la fecha inicialmente prevista. Entre el 3 y el 9 de julio ofrecerá un vuelo diario y, a partir del 14 de julio, mantendrá tres frecuencias semanales en horario matutino.

“En Wingo reiteramos nuestra solidaridad con Venezuela y con todas las personas que se han visto afectadas. Sabemos que, en momentos como este, estar conectados es fundamental. Por eso decidimos anticipar el inicio de nuestra operación entre Bogotá y Valencia, con el propósito de brindar una alternativa adicional de viaje a nuestros pasajeros y contribuir a mantener la conectividad entre ambos países mientras se normaliza la operación aeroportuaria”, afirmó Eduardo Lombana, CEO de Wingo.

LATAM Airlines Colombia operará tres vuelos extraordinarios entre Bogotá y Valencia los días 28 y 30 de junio, y 2 de julio, con salida desde Bogotá a las 8:00 a. m. y regreso desde Valencia a las 12:30 p. m. (hora de Venezuela), para facilitar el traslado de los viajeros afectados por la suspensión de operaciones en Maiquetía.

Las dos aerolíneas también adoptaron medidas de flexibilidad. Wingo permitirá que los pasajeros con reservas en la ruta Bogotá-Caracas para vuelos entre el 26 de junio y el 9 de julio puedan cambiar, sin costo adicional y sujeto a disponibilidad, su itinerario hacia Valencia.

LATAM, por su parte, mantendrá opciones para los viajeros con vuelos programados entre el 25 de junio y el 15 de julio, quienes podrán cambiar la fecha de su viaje hasta un año después de la original, solicitar el reembolso del tiquete o modificar su destino hacia Cúcuta, Riohacha o Valencia sin cobros adicionales.

Actualmente, Wingo opera vuelos desde Bogotá y Medellín hacia Caracas y prevé reanudar esas operaciones cuando las condiciones en el Aeropuerto Internacional de Maiquetía lo permitan. Mientras tanto, ambas compañías recomendaron a sus pasajeros consultar el estado de sus vuelos a través de sus canales oficiales y mantenerse atentos a las actualizaciones sobre la operación aérea entre Colombia y Venezuela.

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