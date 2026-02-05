WTTC reúne en Madrid a líderes globales para debatir el futuro del turismo y la inversión

Los viajes y el turismo refrendan su papel como motor primordial de la economía global, al representar el 10,3 % de la economía mundial en 2025. Foto: Cortesía WTTC

Líderes mundiales del sector turístico se reunieron en Madrid durante un encuentro de alto nivel organizado por el Consejo Mundial de Viajes y Turismo (WTTC), con el objetivo de analizar los principales desafíos y oportunidades de inversión que enfrenta la industria a nivel global, en un contexto de crecimiento histórico del turismo internacional.

El foro fue encabezado por Gloria Guevara Manzo, presidenta y CEO del WTTC, y contó con la participación de ministros, empresarios y autoridades de distintos países, así como de Shaikha Alnuwais, secretaria general de ONU Turismo. Durante el encuentro se subrayó el papel del turismo como uno de los motores fundamentales de la economía mundial, al representar el 10,3 % del PIB global en 2025.

Entre los retos identificados por los participantes destacaron la eliminación de barreras a la movilidad de los viajeros, el uso estratégico de nuevas tecnologías para facilitar los desplazamientos, el fortalecimiento de la conectividad aérea y terrestre, y el impulso a un turismo sostenible que proteja el medio ambiente y genere beneficios tangibles para las comunidades locales.

Asimismo, se enfatizó la necesidad de garantizar seguridad jurídica para atraer inversiones, mejorar la infraestructura turística y promover políticas públicas que faciliten el desarrollo de negocios en el sector. Los asistentes guardaron además un minuto de silencio en memoria de las víctimas del reciente accidente ferroviario ocurrido en España.

Durante su intervención, Guevara Manzo destacó que 2025 fue el mejor año en la historia del turismo mundial. “Más de 1.500 millones de personas viajaron internacionalmente, 80 millones más que en 2024. La contribución total del sector alcanzó los 10 billones de euros, con un crecimiento del 6,7 % respecto al año anterior”, señaló.

La presidenta del WTTC también subrayó el impacto social del sector, al recordar que uno de cada tres empleos en el mundo está vinculado a los viajes y el turismo, y que en la próxima década se requerirá fortalecer la formación de talento para cubrir la creciente demanda laboral.

Por su parte, Shaikha Alnuwais hizo un llamado a preservar la naturaleza y la identidad cultural de los destinos, y a garantizar que el turismo genere beneficios para las pequeñas comunidades. Señaló que la inversión será un catalizador clave para lograr un desarrollo más equitativo, con énfasis en la sostenibilidad, el apoyo a destinos emergentes, a emprendedores y a las mujeres del sector.

La gobernadora del estado mexicano de Quintana Roo, Mara Lezama, afirmó que el desarrollo turístico debe ir acompañado del bienestar social. “No puede haber paraísos turísticos con comunidades que padecen carencias”, señaló, al tiempo que defendió la democratización del turismo, el impulso al turismo rural y comunitario, y una regulación transparente de las inversiones.

El encuentro contó además con la participación de ministros de Turismo de Costa Rica, Guatemala y Perú, así como de altos representantes del sector privado de América Latina, Europa y Asia, incluyendo cadenas hoteleras, grupos turísticos y agencias nacionales de turismo de Japón y China.

Finalmente, el WTTC anunció la realización de foros regionales para profundizar en el análisis de los retos y oportunidades del sector, y confirmó el traslado oficial de su sede de Londres a Madrid, una decisión que busca fortalecer la colaboración con sus miembros y potenciar el crecimiento de la industria turística a nivel global.

