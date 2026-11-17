Lauren Morais habla sobre VisionQuest, su química con Tommy y su llegada a Marvel
Conoce a Lauren Morais, actriz de Lisa Molinari en VisionQuest, la nueva serie de Marvel disponible en Disney+. En esta entrevista exclusiva, la actriz nos cuenta cómo construyó su personaje, la inspiración que encontró en su propia madre y los detalles detrás de su interpretación de una ladrona con una historia muy particular. También habla sobre su química con Ruaridh Mollica (Tommy Maximoff), sus divertidas experiencias en el set, la importancia de representar sus raíces galesas en el MCU y lo que hace tan especial la conexión entre Lisa y Tommy. ¡Mira la entrevista completa!
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El universo Marvel sigue expandiéndose y VisionQuest nos presenta nuevos personajes, conexiones inesperadas y preguntas sobre la identidad, la familia y el significado de encontrar nuestro lugar en el mundo. En esta ocasión, conversamos con Lauren Morais, quien interpreta a Lisa Molinari en la serie, para descubrir más sobre el personaje detrás de una de las relaciones que está conquistando a los espectadores. Durante nuestra entrevista, Lauren nos contó cómo la historia de su propia madre influyó en la construcción emocional de Lisa, cómo…
El universo Marvel sigue expandiéndose y VisionQuest nos presenta nuevos personajes, conexiones inesperadas y preguntas sobre la identidad, la familia y el significado de encontrar nuestro lugar en el mundo. En esta ocasión, conversamos con Lauren Morais, quien interpreta a Lisa Molinari en la serie, para descubrir más sobre el personaje detrás de una de las relaciones que está conquistando a los espectadores. Durante nuestra entrevista, Lauren nos contó cómo la historia de su propia madre influyó en la construcción emocional de Lisa, cómo surgió su química instantánea con Ruaridh Mollica, quien interpreta a Tommy Maximoff, y por qué representar sus raíces galesas dentro del Universo Cinematográfico de Marvel (MCU) significa tanto para ella. También hubo espacio para anécdotas del rodaje, técnicas de prestidigitación, gatos y algunas preguntas inesperadas.
¿Quieres conocer más sobre Lisa y descubrir lo que Lauren tiene que contarnos? Ya puedes ver VisionQuest completa en Disney+ y disfrutar de nuestra entrevista exclusiva con Lauren Morais aquí.