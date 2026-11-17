Desde el comienzo, el objetivo fue encontrar un equilibrio entre lo orquestal y…

La música es una parte fundamental de la identidad del universo Marve l, y en VisionQuest tiene una misión especialmente interesante: acompañar a Vision mientras intenta comprender quién es y cómo encajan sus recuerdos y emociones en su nueva realidad. Para descubrir cómo se construyó ese paisaje sonoro, conversamos con Mick Giacchino , compositor de la serie, quien nos contó los experimentos, las referencias musicales y las decisiones creativas detrás de su trabajo.

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Desde el comienzo, el objetivo fue encontrar un equilibrio entre lo orquestal y lo moderno. Por petición del showrunner Terry Matalas, la banda sonora debía tener una presencia orquestal importante, pero también incorporar elementos sintéticos. Para conseguirlo, Giacchino experimentó con pedales de guitarra y efectos digitales que transformaban sonidos de instrumentos tradicionales. Al procesar elementos orquestales, podía fragmentarlos y crear texturas que le recordaban a un microchip procesando información: una combinación que reflejaba la propia naturaleza de Vision.

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Uno de los recursos más particulares fue lo que el compositor llama un shimmer pass de cuerdas. En lugar de limitarse a interpretar acordes sostenidos, los violinistas tocaban distintas notas en intervalos aleatorios. El resultado era una capa musical que transmitía la sensación de información en movimiento, pero también acompañaba la búsqueda emocional del personaje.

Las influencias tampoco se limitaron a la música electrónica. Giacchino menciona su admiración por Electric Light Orchestra y el rock clásico, además de Different Trains, de Steve Reich. Esta última pieza fue una referencia importante para construir los créditos finales, gracias a sus patrones rítmicos de cuerdas que avanzan de manera independiente y, al mismo tiempo, forman una unidad.

Otro de los grandes retos fue conectar musicalmente VisionQuest con WandaVision. El compositor explica que las referencias a la serie anterior se utilizaron de manera muy específica, siempre teniendo en cuenta lo que Vision siente en cada momento. Por ejemplo, la secuencia del teatro en el primer episodio necesitaba una composición nueva: aunque el personaje está viendo recuerdos de Wanda, todavía está intentando comprender las emociones asociadas a ellos. En cambio, un momento del segundo episodio permitió recuperar el tema de amor de WandaVision, porque allí sí surge una conexión emocional particular.

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