Peso Pluma en Colombia: ¿Quién es y por qué nos gusta tanto?

El cantante mexicano Peso Pluma logró 'desbancar' a Miley Cyrus de la primera posición de lo más escuchado en Spotify. ¿Quién es él? Foto: Instagram

En el mundo de la música popular, pocos artistas tienen la capacidad de cautivar a audiencias globales y moldear la dirección de un género. Uno de los artistas que lo está haciendo es Peso Pluma, un joven mexicano de 24 años que, con su fusión de géneros tradicionales y contemporáneos, recientemente desbancó al puertorriqueño Bad Bunny como el artista latinoamericano más buscado en Internet.

Esta semana, la “Doble P”, como se le conoce en México, anunció su primer concierto en Colombia, el cual será en el Movistar Arena de Bogotá el 17 de diciembre. Y como se esperaba, las boletas empezaron a venderse con rapidez.

Pero si no estás al tanto de Peso Pluma una buena manera de entender el fenómeno es a través de los números. En 2023, el mexicano se convirtió en uno de los artistas más escuchados del mundo, con millones de streams en Spotify, YouTube, Apple Music y demás plataformas. En Spotify, por ejemplo, Pluma es el artista número 35 más escuchado del planeta. Canciones como “Ella Baila Sola” y “La Bebé” superan los 700 millones de reproducciones. Y en TikTok, red que lo ha ayudado a impulsar su carrera, hay más de 4 millones de videos con ellas.

Su álbum Genesis hizo que Doble P se posicionara como el primer artista en ocupar la mitad de la lista de los Billboard. La revista estadounidense que el mexicano superó a Bad Bunny con 25 títulos simultáneos en la lista de Hot Latin Song.

Una pequeña bio

Peso Pluma (de nombre real Hassan Emilio Kabande Laija) nació en las afueras de Guadalajara (México), pasó su adolescencia en Nueva York y estudió el bachillerato en San Antonio (Texas). El mexicano empezó a escribir sus propias letras en la adolescencia y aprendió a tocar la guitarra viendo vídeos de YouTube.

“Siempre he escuchado reggaetón, hip-hop y rap, pero me di cuenta de que mi voz estaba hecha para cantar corridos porque los oía cantar en familia todo el tiempo. Mi voz resaltaba de forma diferente más que en cualquier otro género”, dijo Pluma en una entrevista con la revista Variety.

Y si bien Peso Pluma no es quien inventó este género, sí se ha convertido en quien lo hizo popular a escala mundial.

Los géneros populares mexicanos como el corrido o la norteña han existido por décadas y han sido sumamente populares no solo en México, sino también en América Latina. Sin embargo, son muy contadas las veces en que artistas del calibre de los Tigres del Norte o los Tucanes de Tijuana han aparecido en los listados musicales más importantes del mundo.

Hasta ahora.

“Es el futuro con el que los sellos de música regional mexicana han estado soñando durante los últimos cuatro o cinco años”, ha dicho sobre él la cadena pública estadounidense NPR.

En el caso de Peso Pluma, lo novedoso es precisamente el género que ayudó a popularizar: el corrido tumbado. Un tipo de música que no suena a nada de lo que hay actualmente en los listados y cuyo origen se remonta al siglo XIX.

Peso Pluma adopta un enfoque moderno de los corridos: una balada narrativa tradicional mexicana, incorporando el trap, el hip-hop y otros géneros contemporáneos a las trompetas, trombones, guitarras de 12 cuerdas y vientos tradicionales del género tradicional mexicano.

Y al hacerlo, el mexicano ha atraído a una generación más joven y a un público más amplio que otros antes. Ejemplo de ello fue su presentación en los Video Music Awards de MTV el pasado septiembre, en donde hizo parte del cartel principal de artistas junto con Olivia Rodrigo, Lil Wayne, Diddy, Shakira, Doja Cat y Nicki Minaj, entre otros.

Pero este ascenso de la regional mexicana en los listados no depende solo de Pluma, sino que su éxito es también consecuencia de un fenómeno mediático, impulsado por el streaming y las redes sociales. La Doble P, como muchos otros artistas latinos, ha aprovechado plataformas como YouTube, Spotify y Apple Music para ganar exposición mundial y atraer a audiencias internacionales sin necesidad de sonar en las radios estadounidenses, como sucedía en el pasado.

Y así como Peso Pluma, el impacto de los corridos en la música popular se puede ver en canciones como “Un x100to” del Grupo Frontera, cuya colaboración con Bad Bunny cuenta con más de 900 millones de reproducciones en Spotify y YouTube. Mientras que en TikTok, son virales no solo los videos con sus canciones, sino también tendencias de “por eso peso pluma cae bien”, en las que se ve al artista interactuando con sus fanas y mostrándose de una manera “auténtica” con ellos.

Su relación con el narco

No obstante, detrás de su éxito también se esconde un fenómeno del que el mismo Pluma no ha podido ser ajeno: la relación de los corridos con el narcotráfico. Hace poco, el cantante tuvo que cancelar su concierto en Tijuana por unas amenazas del Cartel de Sinaloa.

“Esto va para ti, Peso Pluma, abstente de presentarte el día 14 de octubre porque será tu última presentación, esto por irrespetuoso y lengua suelta. Te presentas y te vamos a partir toda tu M***. Att CJNG”, reza uno de ellos.

CJNG son las siglas de Cártel Jalisco Nueva Generación, una organización dedicada al narcotráfico y al tráfico de armas. El grupo se habría ofendido por algunas de las letras en las que hace referencia a Joaquín Guzmán Loera, El Chapo, y sus hijos.

Y meses antes, a finales de junio, el presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador denunció a los artistas del corrido tumbado por glorificar la violencia del narco y promover el consumo de drogas. “No vamos a censurarlos; son libres”, dijo. “Pero no nos vamos a quedar callados cuando digan... que tienen un arma calibre 50, y que sus ídolos son los narcos más famosos”.

Frente a estas críticas, Peso Pluma, así como otros artistas del género, han declarado que sus canciones tocan esos temas no porque les guste normalizarlos o difundirlos, sino “porque es con lo que han crecido”. De hecho, parte de la inspiración de sus canciones viene, en palabras del mismo Pluma, porque se han acercado con él “mensajeros” que le piden que cante sobre ciertas personas, o sobre ciertas historias.

“Es un corrido que te mandan a hacer”, dijo en una entrevista con Infobae. “Es normal en este género, si no, no tendríamos contenido, no tendríamos corridos. Todos los artistas del regional mexicano que cantan corridos... hay gente que te llama y te pregunta cuánto les cobras por hacer un corrido. Es mi trabajo, te lo hago, te lo entrego”.

Expertos de la industria aseguran que el ascenso meteórico de Peso Pluma puede ser el comienzo de un “boom mexicano” dentro de la música latina, como hace años ocurrió con Puerto Rico y Colombia. Los números, por ahora, les dan la razón.

“Aspiramos a muchas cosas. Creo que tenemos que ser conscientes de dónde estamos parados y siempre mantener humildad, porque es lo que nos ha ayudado y por eso la gente nos quiere, no solo a mí, sino a otros grupos”, dijo Peso Pluma en una entrevista a Rolling Stone. “Yo me quiero ver en la cima”.

