Trend de películas de Disney: ¿cómo hacer carteles con inteligencia artificial?

Foto: Zona Z

Si has estado pendiente del celular o de tus redes sociales, seguramente en tu feed te has topado con decenas de imágenes que emulan los afiches publicitarios de las películas de Pixar, aunque con un ingrediente adicional. Varios usuarios, en sus cuentas de X , han publicado posters que emulan algunos de los momentos más icónicos en la cultura pop colombiana. La tendencia pronto se hizo viral no solo en X, sino que en Instagram y TikTok ya hay creadores de contenido difundiendo los afiches.

¿Cómo hacer carteles con inteligencia artificial, estilo Disney?

Para crear estas imágenes 1) usamos Bing Image Creator, una herramienta alimentada con los datos del software DALL-E3 de Open AI, disponible en navegador o en app. 2) Luego de ingresar con tu cuenta, 3) debes escribir en el cuadro de texto la descripción de la imagen que quieres obtener. Trata de dar la mayor cantidad de detalles que quisieras ver, pues esta es la instrucción (prompt) que le das al algoritmo para que tome de las bases de datos de imágenes los elementos que tienes en tu cabeza. Te sugerimos traducir tu texto a inglés y usar la instrucción “Create a 3D Pixar movie poster style with...”. 4) Para finalizar pulsa el botón crear y te dará el resultado en imágenes.

Por ejemplo, en esta imagen quisimos recrear la historia del embarazo de trapo de la barranquillera Liliana Cacéres que, con 16 años, fingió tener un embarazo múltiple cuando se enteró que su novio le fue infiel. Fue noticia nacional en 1997, seguramente no lo recuerdas porque no habías nacido.

El prompt (instrucción) usado fue: create a pixar 3d movie poster style. one colombian couple in a hospital room, looking at each other in love. the guy has a white shirt and the woman has dark hair and she’s pregnant, with a big big belly. The movie is called Trapo. / En español: Crea un poster de película pixar 3d estilo. Una pareja colombiana en una habitación de hospital, mirándose enamorados. El chico tiene una camisa blanca y la mujer tiene el pelo oscuro y está embarazada, con una gran barriga. La película se llama Trapo.

En esta, tratamos de graficar al “Hombre del tapabocas”, que en 2009 durante la ansiedad colectiva por la gripa AH1N1 utilizó a la inversa el tapabocas durante una transmisión en directo en el canal City TV.

Por más detalles que dimos en la instrucción, no logramos que el software reconociera que el tapabocas debía estar de forma vertical sobre la cara del personaje. Si la logras, por favor mándanos tu imagen a @SomosZonaZ.

Prompt: pixar style movie poster. one guy in a suit, in the evening in the bus station, wearing a disposable white face mask vertically, covering almost all his face. the straps are around his neck and forehead. and around commuter looking at him. the movie is called Tapabocas. / Instrucción en español: Cartel de cine al estilo Pixar. Un tipo trajeado, por la tarde en la estación de autobuses, con una mascarilla blanca desechable en vertical, que le cubre casi toda la cara. Las tiras le rodean el cuello y la frente. Alrededor un viajero mirándole. La película se llama Tapabocas.

Esta película es fácil de reconocer, el paso de James Rodríguez por el Real Madrid.

Prompt: pixar movie style 3d. james rodriguez hugging a chair surrounded by his teammates in a football field. behind of them is zinedine zidane watching him very angry. / Instrucción en español: Película Pixar estilo 3D. James Rodríguez abrazado a una silla rodeado de sus compañeros en un campo de fútbol. Detrás de ellos está Zinedine Zidane mirándole muy enfadado.

Viral fue la señora que en 2020, durante la pandemia, salió con parlante en mano y una cabina de sonido a insultar a sus vecinos por arruinarle la paz, les decía “hasta el día no he logrado recibir ni medio vaso de agua de ninguno de ustedes. Espero que algún día lo vayan a necesitar de mí”.

Prompt: pixar 3d movie poster style. one angry woman with blonde hair in a white beach dress walking holding a rolling cart with a speaker in the middle of the street. neighbors are scared of her looking at her through their windows on the building. / Instrucción en español: Estilo póster de película Pixar 3d. Una mujer enfadada con el pelo rubio en un vestido blanco de playa caminando sosteniendo un carrito rodante con un altavoz en medio de la calle. Los vecinos se asustan de ella mirándola a través de sus ventanas en el edificio.

En esta imagen, la estudiante de la Universidad del Norte que lamentó en Canal Caracol la cancelación de la ceremonia de grado. Medida tomada para evitar los contagios durante la pandemia del coronavirus.

Promt: pixar 3d movie poster style. one young woman, with a black shirt, crying, interviewed by a reporter with a blue microphone. behind, a graduation party empty. / Instrucción en español: Póster de cine pixar 3d. Una mujer joven, con camisa negra, llorando, entrevistada por un reportero con un micrófono azul. Detrás, una fiesta de graduación vacía.

Y para finalilzar, les compartimos las variaciones de nuestra querida Mafe Walker que dice tener el poder de hablar con los extraterrestres.

Prompt: pixar movie poster style. in chichen itza, mexico. One adult woman pixar style, with brown eyes, blonde hair is trying to communicate with aliens. The movie is named “walker”. / Instrucción en español: Cartel de la pelicula pixar style. en chichen itza, mexico. Una mujer adulta al estilo pixar, con ojos marrones, pelo rubio intenta comunicarse con los extraterrestres. La pelicula se llama “walker”

