Las 3 películas más infravaloradas de Disney

Y es que Disney tiene tanto de donde elegir con un catálogo de más de 500 largometrajes. Me parece inaudito que siempre salga a flote la misma punta del iceberg, por lo que hoy vamos a explorar que hay más allá de la superficie.

Hoy te traigo lo que son para mí las tres películas más infravaloradas de Disney. Excelentes historias que pueden convertirse en tu próxima comfort movie*.

Contexto: una ‘comfort movie’ es un término en inglés que se utiliza para referirse a una película que puedes verte 10.000 veces y aún así la seguirás disfrutando. Además, que te brinda una sensación de plenitud y paz interior. Son perfectas para un día difícil o lleno de carga emocional o física. Cada persona tiene una diferente. Es una excelente pregunta si quieres conocer a alguien más a fondo. Te invito a que te preguntes a ti mismo ¿cuál es la tuya?

Sin más preámbulo, aquí están:

1. EL PLANETA DEL TESORO

Hasta Scorsese podría decir que es cine. Es la historia de un chico que se embarca en una aventura pirata, detrás de un sueño / mito: encontrar el Planeta del Tesoro. Literalmente se refiere a un planeta con un tesoro. Una película que lo tiene todo. Tiene comedia, acción, drama, ciencia ficción, todo. Considero que es perfecta para cualquier persona que busca encontrarse a sí misma y un llamado a propósito. Además, tiene una de las narrativas paternales más poderosas que le he visto a Disney, precisamente, porque el protagonista encuentra esta figura en alguien que no es su padre. Spoiler Alert: fue abandonado por su padre desde chico con su madre.

Otra fortaleza es la creatividad que nos tiene acostumbrados Disney al ilustrarnos nuevos mundos. La naturaleza, las criaturas, los vehículos, las armas, la tecnología, todo mezclado en un cóctel perfecto para desconectarte de tu realidad. Es fascinante ver una historia tan pintoresca de extraterrestres frente a un solo humano. Este sí es un live action que vale la pena ver. Por favor, Bob Iger te lo pido.

Adicional, tiene una canción tan bella como útil. Te conecta emocionalmente con la historia y al mismo tiempo aporta al desarrollo del protagonista: Sigo Aquí de Alex Ubago.

Siempre me llega al corazón.

2. ATLANTIS

Otro live action que saldría perfecto. El rumor favorito de los medios de entretenimiento, el click bait perfecto indicando que Tom Holland será Milo. Ya no sé cuantas veces he visto este fan casting.

Una película del 2001 que narra la historia de como Milo y un grupo de mercenarios (spoiler) se embarcan en una expedición para encontrar Atlantis, el imperio perdido. Es un cuento que ya nos han echado varias veces acerca de la tecnología vs naturaleza. La exploración de un nuevo mundo inmaculado que el ser humano solo mira con ojos de explotación. Pocahontas, Avatar, El Dorado, etc. Pero, esta tiene MISTICA. MISTICA PURA.

La prefiero porque soy un amante de la ciencia ficción. Es un mundo retro futurista que encuentra la tecnología que siempre soñó. Porque a diferencia de las demás historias de naturaleza vs hombre, aquí se topan con un imperio que está a años luz de progreso de la Tierra. Hablando específicamente de la tecnología. Me parece fabuloso como conectan a las personas con su hogar, creando un vínculo místico a través de un cristal que los conecta con un poder ancestral que les permite ser tan avanzados. Hasta me acuerdo de los juguetes que tenía McDonalds por la película y ese dichoso cristal.

Adicional, es todo un triunfo del guion que nos entregue tantos personajes entrañables porque tanto el protagonista como el antagonista, como secundarios, están muy bien desarrollados. Hay algunos que tan solo con un par de diálogos puedes dibujar todo el mapa de su personalidad y actuar. Muy sólida por donde se le vea.

3. LAS PELÍCULAS DE GOOFY

Esta va con ñapa, te recomiendo dos películas en una. Las películas de Goofy son probablemente la franquicia más solida que tiene Disney porque ambas son un absoluto 20/10.

Las dos hablan de una historia paternal entre un padre que busca reconectar con su hijo que solo tiene ojos en su adolescencia. Mientras Goofy piensa en viajes, actividades de familia y nostalgia de su paternidad inicial, su hijo Max tiene en mente amistades, un amor, popularidad, hobbies y todo lo que uno tiene en la cabeza cuando tiene como 14 años.

Es muy divertida y al mismo tiempo emocional, razón por la cual Goofy es mi personaje clásico favorito de Disney. Mickey y Donald se quedan muy cortos al lado de su parcero. Asimismo, tiene a unas de mis parejas favoritas de este estudio: Max y Roxanne:

Es ideal para un hijo/hija o padre/madre que busca una conexión orgánica. Puede haber muchos esfuerzos para establecer un terreno familiar, pero al final este lazo debe surgir de forma natural. Pero qué se yo, no soy padre, solo me vi Goofy: La Película.

Otra fortaleza, Powerline. Quíen te conoce The Weeknd:

La secuela es igual de buena a su predecesora, pero aún más interesante. Max va a la universidad y se topa con la historia clásica de un casi adulto de 18 años encontrando su universo. Un nuevo mundo que será ‘invadido’ por su padre, ya que también decidió estudiar a la par que su hijo. No obstante, este periodo fue más provechoso para Goofy que para Max, ya que es el momento para que él mismo se encuentre y explore quién es más allá de su familia. Dándonos una de mis escenas musicales favoritas de las películas animadas.

