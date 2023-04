“Arrogante” el nuevo restaurante de James Rodríguez. Conozca de qué se trata

Los cocteles y la comida italiana son la especialidad de la línea de restaurantes. Foto: Restaurante Arrogante

El nuevo negocio del colombiano James Rodríguez llegará a la escena gastronómica de Bogotá. ‘Arrogante’ es el nombre del restaurante que comenzó con una sede en Madrid, España, y que pronto se expandirá a Marbella, Miami, Estados Unidos, y a la capital de la natal Colombia del jugador de futbol.

El jugador, que continúa desarrollando su faceta como empresario, sorprendió con el nombre de la marca de restaurantes y ha recibido críticas al respecto, pues varias personas aseguran que el deportista se describe con ese nombre. Eso no detiene a Rodríguez, pues continúa preparando la llegada del local a la ciudad.

¿De qué se trata el restaurante “Arrogante”?

El restaurante, de estilo italiano, se encuentran en Madrid desde 2022 y cuenta con una forma de temática circense. Desde su creación atrajo a la comunidad española y europea a probarla, y en Bogotá espera también generar interés con los capitalinos y personas de otras ciudades.

Por ahora no se ha anunciado la ubicación del restaurante en Bogotá. Asimismo, no se conoce aún los precios que manejarán. Los costes de los platos fuertes en la sede matritense están entre los 30 y 45 euros, mientras que los cocteles rondan los 14 euros, por lo que no se puede tener una información completa de los valores en peso colombiano.

Estos son algunos de los platos y cocteles que sirve Arrogante Madrid actualmente:

Platos del nuevo restaurante de James

Ravioli de boletus

Carpaccio de gamba roja

Ensalada griega

Risotto de calabaza

Pizza margarita

Tiramisú arrogante

Cocteles

Negro balsámico

Il Pomodoro

Milano-Jerez

Margarita Arrogante

Aria

