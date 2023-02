El restaurante que prohibió el ingreso de los niños menores de 10 años

'Nettie's House of Spaghetti' restaurante estadounidense de comida italiana que hoy recibe críticas de algunos de sus clientes después de publicar en sus páginas de redes sociales que los niños menores de 10 años ya no podrán cenar en el restaurante Tinton Falls. Foto: Pixabay

El establecimiento Nettie’s House of Spaghetti, situado en la localidad de Tinton Falls, Nueva Jersey, anunció en sus redes sociales que próximamente “ya no permitirá que los niños menores de 10 años cenen en el restaurante” a partir del próximo mes, explicando que la decisión fue tomada debido a que “ha sido extremadamente difícil acomodar a los niños” en el local.

“Nos encantan los niños. De verdad”, pero “entre los niveles de ruido, la falta de espacio para las tronas, la limpieza de desastres locos y la responsabilidad de los niños corriendo por el restaurante, hemos decidido que es hora de tomar el control de la situación”, anunció el restaurante a través de un comunicado en sus redes sociales.

Así mismo, el restaurante explica que, aunque esta fue una decisión tomada a la ligera, hay varios acontecimientos y razones que los han impulsado a mantener la intención de implementar la medida que empezará a regir desde el próximo 8 de marzo.

“Sabemos que esto va a disgustar mucho a algunos de ustedes, especialmente a los que tienen niños muy bien educados, pero creemos que es la decisión correcta para nuestro negocio de cara al futuro”, concluía el comunicado. “Gracias por su comprensión”.

Recibimiento de la noticia

Luego de hacer público el anuncio de la nueva medida que implementará el restaurante estadounidense, los seguidores e internautas han presentado reacciones encontradas ante la medida que para algunos resulta ser algo positivo y para otros algo negativo.

Por un lado, seguidores como ssevinsky en Facebook ha ‘aplaudido’ la decisión manifestando que dicha decisión se convierte en un motivante para visitar el lugar. “Me encanta esta decisión. Nada me frustra más como madre soltera trabajadora que cuando tengo la rara oportunidad de salir (con adultos y no con niños y no a un Applebees o a un restaurante apto para niños) y hay niños no solo portándose mal sino padres completamente ajenos a ello y que ni siquiera intentan disciplinar a sus hijos”.

Por otro lado, algunos usuarios colocan sobre la mesa dos puntos de debate como el requerimiento que surgirá para las familias a la hora de querer cenar en el restaurante y es el tener que pagar una niñera para cuidar los niños y, también, ponen en perspectiva la comparación de Nettie con los mejores restaurantes de la ciudad que no han aplicado esta medida. “No puedo evitar sentir que esto va a salir mal. (No, no tengo hijos menores de 10 años). ¿Los mejores restaurantes de Nueva York pueden acoger a niños pero Netties no? Parece que el problema son sus clientes, no los niños”. “¿Te das cuenta de que todos los padres que cenaron contigo ahora tienen que gastar dinero adicional para una niñera?”.

Ante esto, el restaurante Nettie’s respondió a quienes han apoyado la decisión, manifestando que esta situación se ha convertido en una responsabilidad para la empresa donde comúnmente se veían niños corriendo en círculos por el restaurante mientras los meseros intentaban llevar bandejas de comida y bebida, haciendo de su trabajo algo ‘extremadamente difícil’.

De la misma manera, en 2021 el restaurante Red Rooster Burgers & Brew de Garden Valley, California, prohibió a los clientes menores de 18 años cenar sin un adulto alegando el mal comportamiento de adolescentes que habían causado daños así como también en 2018 el restaurante Old Fisherman’s Grotto, en Monterey, también en California, llamó igualmente la atención por su política de no permitir “niños llorando” o niños haciendo “ruidos fuertes”.