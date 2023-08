Asesinan a candidato en Ecuador, imputación por Odebrecht y más: El Despertador

Foto: Eder Rodríguez

🔴 ¿Quién era Fernando Villavicencio, el candidato contra la corrupción asesinado en Ecuador?

El candidato de centro fue asesinado en medio de un evento de campaña en el norte de Quito. Se iba a enfrentar contra otros siete aspirantes en la primera vuelta de las elecciones presidenciales que se celebrarán el 20 de agosto.

Férreo en su lucha contra la corrupción, Fernando Villavicencio presentó denuncias de irregularidades en contratos estatales hasta días antes de ser acribillado a tiros en la capital de Ecuador, tras participar en mitin político.

Una de sus investigaciones periodísticas llevó al banquillo al expresidente Rafael Correa (2007-2017). El reporte realizado junto a su colega y amigo Christian Zurita destapó una trama de coimas que puso contra las cuerdas al exmandatario y a funcionarios de su gobierno por haber recibido sobornos de parte de empresarios. Por ese caso, Correa, quien está refugiado en Bélgica y al que Villavicencio se refería como “el prófugo”, fue condenado en ausencia a ocho años de cárcel.

Lea aquí: ¿Quién era Fernando Villavicencio, el candidato presidencial asesinado en Ecuador?

🔴 Nuevas imputaciones en el escándalo de Odebrecht

A las 9:00 a. m. de este jueves se tiene prevista la audiencia de imputación de cargos contra el exdirector de la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI), Luis Fernando Andrade; el director del partido Cambio Radical, Germán Edmundo Córdoba; la exsubdirectora del Departamento Administrativo de la Presidencia (DAPRE), Clara Margarita Montilla, y otros exfuncionarios de la Agencia por las presuntas irregularidades que se dieron en varios procesos de contratación que derivaron en el escándalo de corrupción de Odebrecht.

🔴 Petro regresa a Colombia

Después de asistir a la Cumbre Amazónica, en Brasil, el presidente Gustavo Petro regresará este jueves a Colombia. Aunque su viaje de vuelta estaba previsto para este miércoles, según fuentes de Presidencia el vuelo se pospuso debido a malas condiciones climáticas, lo que fue de inmediato criticado por el partido de oposición Cambio Radical, pues argumentó que en Belém do Pará hacía buen clima y era posible el retorno de Petro.

Lea aquí: ¿Se ilusionó con la Cumbre Amazónica? Aterricemos el pacto que lideraron Lula y Petro

🔴 Álvaro Uribe impulsa al Centro Democrático en Bogotá

El expresidente Álvaro Uribe estará este jueves 10 de agosto en Bogotá para apoyar la lista del Centro Democrático al Concejo de la capital. La cita está prevista para las 9:00 a. m. en el Teatro Astor Plaza, donde también se realizará una rueda de prensa. Desde hace aproximadamente dos meses, el exmandatario ha estado en una gira por Colombia para apoyar a los candidatos de su partido e impulsar la consulta popular que busca preguntar si la gente está de acuerdo o no con las reformas del gobierno Petro: salud, pensional y laboral.

🔴 Lo que se espera de la inflación

Los analistas esperan que la inflación mantenga la tendencia a la baja que ha mostrado en los últimos meses. El resultado de julio fue agridulce, pues no cedió a la velocidad esperada.

Un informe de ANIF advirtió sobre preocupación la presencia del fenómeno de El Niño que se espera en el segundo semestre del año y que generaría presiones al alza en divisiones como alimentos, o servicios como el agua. Por lo tanto, se debe prestar especial atención al comportamiento en estas divisiones en lo que resta del año y sus contribuciones al IPC total, se precisó en el informe.

El comportamiento del precio del dólar es importante para saber la tendencia que se espera para este semestre, al igual que la acción de Ecopetrol por la caída en los resultados del primer trimestre de 2003.

Consulte también: Cuatro episodios por los que la aprobación de Petro cayó 23 puntos en un año

🔴 Financiación de las troncales de Transmilenio de la 68 y Ciudad de Cali

Este jueves, la empresa de Transmilenio anuncia la emisión de los títulos de contenido crediticio para financiar las troncales de las avenidas 68 y Ciudad de Cali. Al encuentro, que tendrá lugar en la Bolsa de Valores de Colombia, asistirán el Grupo Bancolombia, Davivienda, Credicorp Capital, Fiduciaria Corficolombiana y la Alcaldía Mayor de Bogotá.

🔴 Empiezan los cuartos de final del Mundial Femenino

A la espera del juego de la selección de Colombia, que será este sábado a las 5:30 de la madrugada contra Inglaterra, la Copa del Mundo Femenina abre los cuartos de final en la búsqueda de los cuatro finalistas que lucharán por el título. España y Países Bajos serán los primeros en jugar, este jueves desde las 8:00 p. m. El viernes, Japón y Suecia se medirán desde las 2:30 de la mañana. El sábado, Francia y Australia se enfrentarán a las 2:00 a. m. y la fase se cerrará con el partido de Colombia e Inglaterra.

Es de interés: Ecuador: sospechoso del asesinato de Fernando Villavicencio muere en tiroteo

🔴 Atlético Nacional, a seguir soñando en la Libertadores

Luego del histórico triunfo de Pereira en la noche de este miércoles contra Independiente del Valle, victoria que lo clasificó a los cuartos de final de la Libertadores, Atlético Nacional buscará también la siguiente ronda en el torneo continental. Tras su triunfo en la ida que se jugó en Medellín la semana pasada, por 4-2, el verdolaga se jugará su clasificación a los cuartos de final contra Racing de Avellaneda en Argentina. El partido se jugará desde las 7:00 de la noche con transmisión de ESPN y Star +.

🔴 Un gran estudio para entender el envejecimiento en Colombia

Un grupo internacional de científicos, entre los que hay varios colombianos, publican este jueves 10 de julio uno de los estudios más robustos sobre los factores que inciden para tener una vejez saludable en países de América Latina. Su investigación recopiló datos de más de 40 mil pacientes y será publicada en Nature Medicine, una de las revistas más prestigiosas en el mundo de la salud.

Esto le interesa: Claudia López radicó ante el Congreso los proyectos de ley de seguridad y convivencia

🔴 Sixto Rodríguez: cuando la música traspasa fronteras

El cantante Sixto Rodríguez murió este 8 de agosto a los 81 años. El rockero fue un ícono en otros países antes de llegar a la fama en Estados Unidos. “Con gran tristeza, en Sugarman.org anunciamos que Sixto Díaz Rodríguez ha fallecido”, se indicó en un comunicado que no ofreció detalles sobre la causa de la muerte del cantante, cuya vida fue la protagonista del documental “Searching for Sugarman”.

Sixto Díaz Rodríguez no se enteró de su fama hasta 1997. Fue su hija Eva quien, un día, navegando en las primeras versiones de internet, se topó con una página sudafricana dedicada a la música de su padre. Mientras el cantante estadounidense, de origen mexicano, trabajaba en construcción en Detroit, luego de que su música no hubiera alcanzado los resultados esperados en Estados Unidos, al otro lado del mundo sus canciones y su álbum “Cold Fact” se habían convertido en una suerte de himno no oficial de las juventudes que protestaban contra el apartheid.

Le puede interesar: Ejército denuncia que disidentes instrumentalizaron campesinos para evitar su captura