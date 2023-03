Los hijos de Paula Durán, colombiana fallecida en E.E.U.U., vivirán separados

Sergio Vega y Paula Durán estuvieron casados cuatro meses. El nacimiento de su tercer hijo fue determinante para conocer el estado de salud de la joven. Foto: Instagram @sergiovega228711

La historia de Paula Durán, una colombiana que fue diagnosticada con cáncer terminal en Estados Unidos, conmovió a personas de diferentes partes del mundo luego de que su esposo contara su situación a través de redes sociales. Tras su muerte, muchos colombianos quedaron con la duda sobre el futuro que les espera a sus hijos: Luciana, Julieta y Juan José.

En medio de las decisiones que ha tenido que tomar la familia tras su fallecimiento, esta semana se conoció que los hijos de la huilense vivirán separados. Alejandra Durán, hermana de la joven que falleció tras padecer cáncer de estómago, contó que fue “separada de sus sobrinos” Luciana, de 9 años; Julieta, de 4 años y el pequeño Juan José..

“Lastimosamente hoy he sido separada de mis sobrinos, cuando quería seguir junto a ellos, sintiendo ese amor, ese cariño eterno porque así será. Solo le pido a Dios fortaleza para seguir. Son mi vida entera Juanjo, Valentino, Juli, Nana. Voy a extrañarlos por siempre, jamás pensé pasar por una situación como estas”, manifestó.

Así mismo, la madre de Paula contó que su nieta mayor vivirá junto a ella. “Luciana se va conmigo. Mucha gente me ha preguntado por qué. Luciana está en una edad en la que necesita la presencia femenina. En este caso mi hija no está pero estoy yo, que soy su abuela-mamá y quien casi siempre he compartido con mi niña. Esa fue una petición de Paula quien me pidió que no la dejara nunca” precisó en Noticias Univision.

Esposo de Paula Durán se despide de su hija

Hace algunos días, cuando se cumplió el primer mes de fallecida, Sergio Vega, el esposo de la colombiana, le hizo una dedicatoria publicando una fotografía de ella con un mensaje y, seguidamente, le dedicó unas palabras de despedida a Luciana, hija de Paula pero no suya, agradeciéndole por ‘enseñarle a ser un buen papá’ al permitirle cumplir el rol de padre.

“Llegaste a mi vida cuando tenías dos años. Desde el primer momento entre los dos se dio esa química, primero conquisté tu corazón y después el de tu hermosa madre. Contigo he aprendido muchas cosas, me diste la oportunidad de cumplir ese rol de padre para ti. Lo he disfrutado al máximo”, indicó.

