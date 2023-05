Liss Hernández: esto se sabe de la muerte de la modelo de Divas del Fútbol

La modelo Liss Hernández era madre de un niño de seis años de edad. Foto: Instagram

La modelo y reconocida futbolista aficionada de las Divas, identificada como Liss Estefanía Pareja Hernández, murió el viernes 27 de abril en el Hospital San Vicente Fundación, de Medellín, luego de luchar por su vida durante dos semana tras un accidente casero.

Liss murió tras permanecer 13 días hospitalizada luego de que fuera víctima de la explosión de una chimenea de etanol en uno de los apartamentos de una urbanización ubicada en la zona de la Loma del Escobero, en Envigado.

Según relató el Cuerpo de Bomberos de Envigado, que atendió la emergencia, en medio de la noche la chimenea disminuyó su intensidad y la joven, en medio de su desconocimiento, tomó un recipiente con más alcohol para reabastecer la chimenea. Las autoridades señalan que todavía había algo de brasa en esta y se produjo un flamazo, lo cual es una reacción del combustible, y causó la explosión.

La también futbolista aficionada de 29 años sufrió quemaduras en el 94% de su cuerpo. Tras los hechos, fue trasladada al Hospital Manuel Uribe Ángel, donde recibió los primeros auxilios pero la gravedad de sus heridas requirió ser trasladada al Hospital San Vicente Fundación, lugar donde falleció.

“Cuando las personas que amamos parten… Pasan de vivir entre nosotros a… Vivir en nosotros. Por siempre en nuestra familia Divas del fútbol. Descansa en paz”, señaló el club de fútbol en el que hacía parte Liss.

¿Quién era Liss Hernández, modelo de las Divas del Fútbol?

La joven era modelo y futbolista aficionada, además tenía un emprendimiento llamado Huellas Perfectas en el cual hacía réplicas en 3D de mascotas y bebés. Sus amigas del medio la han recordado en redes sociales como una guerrera y un ejemplo por su dedicación en los proyectos en los cuales se desempeñaba.

“Que no te encuentres aquí ahora, no significa que estés en la presencia de todos los que en vida hoy te recuerdan. Se fue ese cuerpo visible que sudaba y dejaba lo mejor de sí en el terreno de juego, pero queda en el corazón y la mente ese recuerdo vivo de lo que fue ella en vida y eso la mantendrá siempre presente. No se fue para siempre, trascendió a una mejor vida donde nada duele y desde allá estará cuidando de cada uno de los que le dieron vida”, escribió una de sus compañeras en Divas del Fútbol.

En sus perfiles de redes sociales, Liss también recomendaba algunos trucos de belleza y promocionaba negocios en Medellín. La joven era apasionada por el fútbol y también era seguidora del Atlético Nacional. De hecho, colaboraba con el programa Escuadrón Verdolaga.

