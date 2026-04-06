Aliste la sombrilla: Estas son las regiones donde lloverá en la semana del 6 al 10 de abril Foto: El Espectador - Nelson Sierra Gutiérrez

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El Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam) en su más reciente pronóstico del tiempo informa que durante este semana las lluvias serán persistentes, principalmente en amplios sectores de las regiones Andina, Pacífica, sur de la Caribe y occidente de las regiones Orinoquía y Amazonía.

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De acuerdo con la entidad, los mayores acumulados de precipitación se prevén para el martes 7 y el miércoles 8 de abril. En cuanto a Bogotá, el Ideam indica que las lluvias serán sectorizadas en horas de la tarde. Las más intensas se prevén para el martes 7 y el viernes 10 de abril.

☔ Lunes 6 de abril

Para las horas finales de la tare, el Ideam prevé que persistan lluvias en amplios sectores del país, con acumulados entre moderados y localmente fuertes, especialmente en las regiones Andina, Amazonía y sectores del Pacífico.

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En cuanto a la región Pacífica, la entidad espera que se registren lluvias moderadas, con eventos puntualmente fuertes en zonas de Chocó, Cauca y Nariño, principalmente hacia el centro y sur, mientras que en el Valle del Cauca predominarían precipitaciones ligeras a moderadas.

En la región Andina, por su parte, se esperan lluvias moderadas a fuertes, con mayores acumulados en Antioquia, Eje Cafetero, Tolima, Huila, Cundinamarca y Boyacá, donde podrían presentarse núcleos aislados de alta intensidad en zonas montañosas.

Para el Caribe, finalmente, se pronostican lluvias ligeras a moderadas en el centro y sur, especialmente en Bolívar, Córdoba, sur de Magdalena y Cesar, mientras que en el norte predominaría cielo parcialmente nublado con precipitaciones aisladas.

El Ideam explica que en el archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina espera que se registre un cielo entre parcial y mayormente nublado, con baja probabilidad de lluvias significativas.

☔ Martes 7 de abril

La entidad estima que para este martes persistan y se intensifiquen las lluvias en gran parte del país, con acumulados entre moderados y fuertes, especialmente en las regiones Amazonía, Orinoquía y sectores de la Andina, donde se identificarían precipitaciones hacia el sur y oriente.

Para la región Pacífica, la entidad estima que continúen las lluvias moderadas, con eventos localmente fuertes en Chocó, Cauca y Nariño, mientras que en el Valle del Cauca serían de menor intensidad.

Sobre la región Andina, el Ideam informa que se esperarán lluvias entre ligeras y moderadas, en los departamentos de Antioquia, Eje Cafetero, Tolima y Huila, y precipitaciones dispersas en Cundinamarca y Boyacá durante la tarde y noche.

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En el Caribe, por su parte, predominaría el tiempo seco en el norte y nororiente; además, se esperan lluvias en el sur de Bolívar, Cesar, Magdalena y Córdoba.

En el archipiélago de San Andrés y Santa Catalina, la entidad señala que se mantendrían condiciones mayormente secas, con lluvias aisladas.

☔ Miércoles 8 de abril

Durante este día, el Ideam estima un patrón lluvioso en gran parte del país, concentrados principalmente hacia el sur, oriente y occidente del país. En el Pacífico, se esperan precipitaciones moderadas a fuertes, especialmente en el departamento de Chocó, y de menor intensidad en Cauca, Nariño y Valle del Cauca.

Para la Orinoquía, el Ideam espera que se presenten lluvias moderadas a fuertes, especialmente en Meta, Casanare y Vichada, y en la Amazonía continuarían las lluvias fuertes, con alta probabilidad de tormentas y núcleos intensos.

Para la región Andina, la entidad prevee lluvias ligeras a moderadas, con precipitaciones fuertes en Antioquia, Eje Cafetero, Tolima y Huila, mientras que en Cundinamarca y Boyacá serían dispersas en horas de la tarde y noche.

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En la región Caribe, finalmente, predominaría el tiempo seco en el norte, aunque persistirían lluvias en el sur de Bolívar, Cesar, Córdoba y Magdalena. Para el archipiélago de San Andrés y Provencia se mantendrían condiciones de cielo parcialmente nublado con lluvias aisladas.

☔ Jueves 9 de abril

Para este día, la entidad pronostica lluvias en gran parte del país, especialmente hacia el sur, oriente y occidente del territorio nacional. En la región Pacífica persistirán las lluvias moderadas a fuertes, particularmente en Chocó, mientras que en Cauca, Nariño y Valle del Cauca serían de menor intensidad.

En la región Andina, la entidad espera precipitaciones entre ligeras y moderadas, con algunos núcleos fuertes en Antioquia, Eje Cafetero, Tolima y Huila, y lluvias dispersas en Cundinamarca y Boyacá durante la tarde y noche.

En el Caribe, la entidad asegura que predomina el tiempo seco en el norte, con lluvias en el sur de Bolívar, Cesar, Córdoba y Magdalena. En el archipiélago de San Andrés y Santa Catalina se mantendrían condiciones parcialmente nubladas con baja probabilidad de lluvias significativas.

☔ Viernes 10 de abril

La entidad prevé un ligero descenso en la intensidad de las lluvias; sin embargo, advierte que continuarán las precipitaciones en amplios sectores del país, con lluvias ligeras y moderados y no se descarta algunas zonas donde serán fuertes, especialmente hacia la cuenca del mar Caribe occidental, el centro del país y el suroriente.

Para la región Pacífica, la entidad pronostica que se presenten lluvias ligeras a moderadas, con eventos localmente fuertes en Chocó, mientras que en Cauca, Nariño y Valle del Cauca predominarían acumulados de lluvias mucho más bajos.

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En cuanto a la región Andina se prevén lluvias dispersas en Antioquia, Eje Cafetero y sectores de Tolima y Caldas. Y, hacia la región Caribe, se esperan lluvias en Córdoba, Sucre, Bolívar y sectores de Cesar y Magdalena, mientras que en el norte predominaría el tiempo seco.

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