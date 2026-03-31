Hidroituango asegura que no se han registrado emergencias recientes asociadas a descargas

Hidroituango está ubicado sobre el río Cauca entre Ituango y Puerto Valdivia, en Antioquia. Foto: Iván Muñoz Franco

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

El lunes, 30 de marzo, la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA) anunció la apertura de un proceso de investigación sancionatorio en contra de Hidroituango, la hidroeléctrica más grande del país. Irene Vélez Torres, directora de la entidad, aseguró que el proceso se abrió por la inundación de 60 hectáreas que se habrían dado en el marco del frente frío ocurrido en febrero, y que generó lluvias atípicas en el país.

Sobre esta situación, Hidroituango se pronunció este martes, y aclaró varios puntos. Por un lado, la empresa afirmó que “en la actual temporada de lluvias, no se han registrado emergencias aguas abajo asociadas a las descargas de Hidroituango”.

(Lea también: Gerente de EPM responde a la investigación que la ANLA abrió sobre Hidroituango)

Por su parte, Vélez explicó en Caracol Radio que analizarán si hubo fallas por parte de la operación al “no haber controlado, adecuadamente, el caudal que se libera aguas abajo del embalse y eso tendría una presunta afectación en lo que tiene que ver con toda la ribera del río Aguasabá”.

La hidroeléctrica aseguró que cuentan con un Centro de Monitoreo Técnico (CMT) que opera las 24 horas del día, los 7 días de la semana, con el apoyo de estaciones de medición ubicadas en La Virginia, La Pintada, Bolombolo y Olaya. “Esto permite anticipar, con hasta 40 horas, situaciones que puedan afectar la seguridad de las comunidades y activar oportunamente las medidas de protección necesarias”, escribieron en un comunicado.

(Lea: Aprueban un plan clave para la protección de los grandes bagres de la Amazonia)

Sobre el procedimiento sancionatorio, Hidroituango sostuvo que los apoderados de la Sociedad Hidroeléctrica Ituango S.A. E.S.P. fueron notificados para conocer el acto administrativo correspondiente. Cuando se conozca dicho acto, dicen, la Empresa dará respuesta oportuna a la autoridad ambiental y ejercerá las acciones a que haya lugar, dentro del debido proceso.

De acuerdo con Vélez, directora de la ANLA, la investigación podría tardar cinco años en tener una decisión sancionatoria o absolutoria frente a Hidroituango. Además, recordó que, durante la última década, a esta hidroeléctrica se le han iniciado 29 procesos, de los cuales solo nueve han tenido decisión final.

🌳 📄 ¿Quieres conocer las últimas noticias sobre el ambiente? Te invitamos a verlas en El Espectador. 🐝🦜