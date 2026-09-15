Aliste sombrilla: estas son las regiones donde se esperan lluvias hoy, 15 de septiembre

El Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam) informó que en horas de la madrugada de este martes 15 de septiembre se presentaron condiciones nubladas con lluvias en sectores dispersos del sur y occidente del Caribe, norte de la región Andina, norte y sur del Pacífico y oriente y sur de la Amazonía. De acuerdo con la entidad, las lluvias más importantes, con actividad eléctrica dispersa, se registraron en Bolívar, Córdoba, Antioquia, Chocó, el borde costero del norte y centro del Pacífico, Nariño, Guainía y Amazonas.

Además, algunas lloviznas y lluvias ligeras se dieron sobre zonas puntuales de Sucre, Santander y Caldas, mientras que en amplios sectores de la Orinoquía, centro del Caribe, oriente del Pacífico y sur y centro la región Andina y occidente de la Amazonia, han predominado las condiciones secas con cielos parcialmente nublados. Por su parte, en el Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina se han presentado lluvias intermitentes en área insular y marítima.

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En ese sentido, el instituto indicó que para este martes en el país se espera que persistan la nubosidad y las lluvias asociadas en el país respecto al pasado lunes. En otras palabras, se prevé cielo entre parcial y mayormente nublado con probabilidad de lluvias, principalmente en horas de la tarde y la noche, en amplios sectores del Pacífico, sur y centro del Caribe, norte y centro de la región Andina, oriente, centro y sur de la Orinoquía y centro y norte de la Amazonia.

En cambio, en gran parte del extremo norte del Caribe, centro y sur de la región Andina, suroriente del Pacífico y sur de la Amazonia, se estiman condiciones de tiempo seco. Además, se podrían registrar temperaturas superiores a los promedios climatológicos de agosto en amplios sectores del Caribe, oriente de la Orinoquía y Amazonia, y parte de los valles interandinos.

“Los mayores contrastes respecto a la climatología se estiman principalmente en sectores de La Guajira, Cesar, Magdalena, Bolívar, Atlántico, Sucre, Córdoba, Vichada y Guainía, así como en parte de los valles interandinos de los ríos Magdalena y Cauca”, se lee en el comunicado del Ideam.

Dichas condiciones de temperatura, en algunos casos acompañadas de humedad atmosférica importante, podrían propiciar sensaciones térmicas localmente elevadas en horas de la tarde en gran parte de las regiones Orinoquía, Amazonia y Pacífico, incluyendo su borde costero, y la llanura aluvial de parte de la cuenca alta y media del Magdalena.

Pronóstico por regiones

Para la región Caribe, el Ideam prevé cielos de parcial a mayormente nublados con probabilidad de lluvias de moderadas a localmente fuertes en horas de la tarde y la noche en parte de la Baja Guajira, sur de Magdalena, Cesar, Bolívar y Córdoba. Por otra parte, se esperan condiciones mayormente secas en gran parte de la Alta Guajira y el norte de Magdalena. En el Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina se esperan cielos con nubosidad variada y probabilidad de lluvias intermitentes, especialmente en la tarde y noche.

Por otro lado, para la región Pacífica se pronostica una jornada de parcial a mayormente nublada con precipitaciones de moderadas a fuertes, especialmente en horas de la tarde y la noche, en zonas dispersas de Chocó y el occidente de Valle del Cauca, Cauca y Nariño, con probabilidad de tiempo seco en el oriente de la región. Además, en la plataforma marítima del Pacífico son probables lluvias de moderadas a fuertes en horas de la mañana y la noche.

Luego de una mañana seca, con cielos ligera a parcialmente nublados, en la región Andina se espera un incremento en la nubosidad acompañada de lluvias de moderadas a localmente fuertes en horas de la tarde e inicios de la noche en parte de Norte de Santander, Santander, Antioquia y Caldas. Por su parte, habría cielos ligera a parcialmente nublados con tiempo seco asociado en gran parte de los departamentos de Quindío, Boyacá, Cundinamarca, Tolima y Huila.

La región Orinoquía presentaría cielos de parcial a mayormente nublados con lluvias de moderadas a localmente fuertes en horas de la mañana y la tarde en parte de Vichada, occidente y oriente de Arauca y Casanare, y sur de Meta. Por otro lado, en la región amazónica se esperan, especialmente en horas de la tarde y la noche, condiciones mayormente nubladas y precipitaciones de moderadas a fuertes en parte de Guainía, Guaviare, Vaupés, Caquetá y Putumayo; con probabilidad de lluvias de menor envergadura al norte de Amazonas, y tiempo seco al sur.

Pronóstico para Bogotá

Durante esta madrugada, en Bogotá predominó el tiempo seco con cielo mayormente nublado y una temperatura mínima alrededor de 9,0 °C. Es por ello que durante la mañana, se espera cielo parcialmente nublado predominio de tiempo seco, mientras que en la tarde, se espera cielo entre parcial a mayormente nublado con lloviznas en el noroccidente de la ciudad. Para las horas de la noche, se espera predominio de tiempo seco, y la temperatura máxima estimada es de 19°C aproximadamente.



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